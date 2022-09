Atlético igualó en Mendoza y quedó a un paso de asegurar su permanencia

Atlético de Rafaela sigue sin poder ganar de visitante en lo que va de la temporada 2022 de la Primera Nacional pero poco importa, a esta altura del torneo, cuando sumó un punto muy valioso en un terreno complicado como lo es el de Gimnasia y Esgrima de Mendoza. La Crema igualó 1-1 con el Lobo mendocino y el próximo domingo, cuando reciba a All Boys, podría asegurar su permanencia en la categoría.



Las emociones llegaron en el complemento, luego de una primera parte pareja en la cual había comenzado mejor el conjunto local pero con el correr de los minutos el elenco albiceleste fue ganando protagonismo. A los 2 minutos del segundo tiempo Nicolás Laméndola abrió el marcador y la alegría le duró poco ya que a los 8 minutos Mario Galeano encontró el empate. Sobre los 14 minutos se fue expulsado Mauro Osores, tras un forcejeo y trompada a un rival.



El equipo de Ezequiel Medrán sabía que tenía una parada complicada ante uno de los elencos protagonistas del certamen. Así y todo tuvo actitud, personalidad y un planteo inteligente para jugarle de igual a igual y hasta incluso merecer algo más.



La mayor diferencia en el juego estuvo entre los 20 minutos, hasta el gol alcanzado en el inicio del segundo período. Ya con la expulsión el partido fue otro. Atlético tuvo que replegarse y aparecieron los espacios. El Lobo mendocino llegó con mayor peligrosidad al arco defendido por Julio Salvá y el 1 de la Crema se transformó nuevamente en figura.



Con el empate de ayer Atlético alcanzó los 34 puntos en la tabla y le sacó siete a Sacachispas y ocho a Santamarina, los dos que hoy ocupan los puestos de descenso. Con 9 puntos en juego, el próximo fin de semana la Crema podría asegurar su permanencia.



Atlético no ganó, ahora son 20 juegos sin poder sumar de a tres en terreno ajeno, pero si bien no pudo torcer las estadísticas se volvió de Mendoza con la ilusión intacta de salvarse del descenso. Sabe que fue un punto que suma y ahora quedó a un pasito de dejar en el olvido una temporada paupérrima, pero que tiene a todos en vilo con su salvación.



Formaciones y síntesis del encuentro:



GIMNASIA DE MENDOZA: Tomás Giménez; Lucas Arce, Diego Mondino, Franco Meritello y Fernando Bersano; Oscar Garrido, Matías Villarreal, Santiago Solari y Mariano Barbieri; Leandro Ciccolini y Mario Galeano. Suplentes: Sebastián Giovini, Joaquín Varela, Tomás López, Bruno Liuzzi, Tomás Asprea, Ignacio Morales. DT: Lucas Marcogiuseppe.



ATLÉTICO DE RAFAELA: Julio Salvá; Federico Torres, Fabricio Fontanini, Mauro Osores y Agustín Bravo; Nicolás Laméndola, Facundo Soloa, Alex Luna y Jonás Aguirre; Gonzalo Lencina y Claudio Bieler. Suplentes: Nahuel Pezzini, Jonatan Fleita, Juan Galetto, Franco Faría, Mateo Castellano y Mauro Albertengo. DT: Ezequiel Medrán.



Goles en el segundo tiempo: 2m Nicolás Laméndola (AR) y 8m Mario Galeano (G).

Incidencia: Expulsado: 14m ST Mauro Osores (AR), roja directa.

Amarillas: Matías Villarreal, Santiago Solari, Oscar Garrido, Fernando Bersano (G); Alex Luna (AR).



Cambios: 61m Nicolás Romano x Barbieri (G), 63m Marco Borgnino x Laméndola (AR), 72m Joan Juncos x Galeano (G), 77m Emiliano Romero x Luna (AR), 86m Germán Rivero x Villareal (G), 88m Guillermo Funes x Bieler (AR).



Estadio: Víctor Antonio Legrotaglie.

Árbitro: Rodrigo Rivero.

Asistentes: Federico Pomi y Ángel Rebuscini.

Cuarto árbitro: Luis Martínez.