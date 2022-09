Cantero, sorprendida por el nuevo paro de AMSAFE

La ministra de Educación de Santa Fe, Adriana Cantero, dijo que es una "medida desmedida" la decisión de los docentes provinciales nucleados en AMSAFE que no aceptaron la propuesta oficial de aumento salarial y resolvieron tres días de paro para esta semana y la misma medida de fuerza para la siguiente. "Es sorprendente que Amsafe elija el conflicto", sostuvo Cantero, quien consideró que la propuesta salarial de la provincia es positiva "no solo por todos los aspectos no salariales" que -dijo- se habían trabajado en las paritarias técnicas, "sino también en lo salarial".

La oferta de la provincia es de un 20% de aumento en septiembre (sumando 12 por ciento al 8 por ciento que restaba liquidarse), un 7% para octubre, un 7% para noviembre y un 5% para diciembre, con febrero como base de cálculo, y también una revisión salarial en diciembre. El aumento anual llegaría al 77%.

La aceptación por parte de gremios como UPCN, ATE y AMRA; de sindicatos, como Luz y Fuerza que negocia sus pautas salariales con la EPE, e incluso agrupaciones docentes, como Sadop, UDA y Amet, permitió la rúbrica de los acuerdos logrados en las diferentes mesas paritarias. En el caso de AMSAFE no ocurrió lo mismo. "En el contexto en que vienen cerrándose las discusiones para el sector docente, nuestra propuesta del 77% hasta diciembre con cláusula de revisión es una buena propuesta. Las provincias de la región vienen cerrando con un 75% y muchas de ellas con un sueldo inferior al nuestro", sostuvo la ministra en diálogo con Aires de Santa Fe.

Además, la funcionaria dijo que la oferta se complementa con el boleto educativo gratuito y la "titularización permanente de los sectores docentes que no hemos dejado de atender en continuidad durante todo el tiempo de pandemia". Y añadió: "Venimos de dos años de pandemia, hemos hablado de la presencialidad como un valor enorme en el vínculo pedagógico, venimos de quince días de receso escolar en julio. Entonces, los días de paro en agosto, más estos en septiembre, rompen claramente la posibilidad de ese sostén que tanto necesitan todos los estudiantes para poder lograr los objetivos del año y también recuperar en parte el vínculo debilitado de la pandemia. Es una medida desmedida".

Amsafe resolvió en asamblea provincial rechazar la propuesta oficial de mejora salarial y definió un paro para este martes, miércoles y jueves (20, 21 y 22 de septiembre) y los mismos días de la semana siguiente (27, 28 y 29). Mientras tanto, Sadop aceptó la propuesta pero "en absoluta disconformidad". UPCN y ATE también acordaron con el gobierno provincial los porcentajes de suba salarial.

Cabe señalar que el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, ratificó que se descontarán los días no trabajados por los docentes. "No se liquidarán los aumentos y se comenzará con el descuento de los días no trabajados durante el mes de agosto. La propuesta del gobierno es la que se conoce y ha sido aceptada por la mayoría de los gremios del sector público provincial", afirmó.



¿AMSAFE IRÁ A LA JUSTICIA?

Por su parte, Gustavo Terés, delegado seccional de AMSAFE Rosario, dijo en una entrevista por AIRE que el gremio hará acciones judiciales si el gobierno procede a descontar los días de paro que los maestros hicieron en agosto pidiendo mejoras salariales. Este viernes la asamblea provincial de AMSAFE rechazó la propuesta salarial que le realizó el martes pasado el gobierno de la provincia de Santa Fe. Para los docentes eso es insuficiente, y además, sostuvo que el 20% previsto para septiembre sigue dejando a los docentes por debajo de la inflación. También consideró que la reapertura de la discusión debe adelantarse a noviembre. "Nos hacen un ofrecimiento del 77% anual cuando hay proyectada una inflación del 90%", cuestionó y dijo que el gobierno está en condiciones de mejorar la propuesta salarial. Por otra parte, Terés advirtió que hará una acción judicial si el gobierno procede a descontar los días de paro de agosto debido a que los docentes ya cobraron ese mes y que en ningún momento el gobierno declaró ilegal la huelga. "No existe en la ley de trabajo que el gobierno le puede sacar plata a la gente del mes de agosto, un mes en el que el gobierno no declaró ilegal la huelga ni nada. Dónde dice eso. Hay que ver cómo el gobierno funciona antidemocráticamente". Al ser consultado sobre si el gremio haría una acción judicial si se les descuentan los días de paro, Terés respondió: "Llegado el caso haríamos una acción judicial. Hay que fortalecer la unidad y no hay que dejarse amedrentar por estas posiciones autoritarias del gobierno. Hay que encontrar condiciones para una mejor negociación para pelear por lo que nos corresponde y no seguir teniendo paritarias a la baja. Eso requiere un gremio unido, movilizado y firme. Y que el gobierno pueda escuchar esta respuesta de la mayoría de los docentes".