Al final, Perotti perdió la pulseada con los docentes

Desde Santa Fe. Sorpresivamente, aún para la conducción de Amsafe, 15.477 docentes de gestión pública de toda la Provincia entendieron que la propuesta de reconsideración salarial ofrecida por el gobierno debía ser rechazada, mientras que 14.854 optaron por aceptarla. Ahora se vienen dos tensas semanas con tres días de paro docente en cada una sin que a esta altura se tenga en claro cómo continuará la historieta de este conflicto sin ganadores y con muchos perdedores.

En tanto, la paleta política exhibió a un radicalismo -¿todo?- decidido a mostrar que la opción del “frente de frentes” es con el PS y CREO (se aceptan adhesiones).



GUARDAPOLVOS BLANCOS: EL

DOLOR DE CABEZA DE PEROTTI

“Un gobierno peronista no extorsiona (con días de descuentos) a compañeros trabajadores para que acepten una propuesta salarial”, había amonestado la semana pasada el diputado peronista, Luis Rubeo.

El propio secretario general de AMSAFE, Rodrigo Alonso sugirió horas antes de que se conozca el escrutinio provincial, que aún con los dientes apretados, la docencia aceptaría la propuesta salarial, tal como lo habían hecho SADOP, ATE, UPCN, AMRA Y SIPRUS (o sea todo el arco gremial estatal), en este caso por la amenaza del descuento de los días de paro “que significarán un tercio del salario” ilustró el sindicalista. Pero se equivocó: pudo más entre la docencia el hastío (hacia el gobierno y la propia dirigencia por los “acuerdos en pandemia”) que la intimación de los descuentos.

Al fin y al cabo, los docentes quizás sospechen que tarde o temprano -aún con la pérdida inflacionaria- los descuentos terminarán formando parte de una tediosa y desgastante -para el gobierno y el gremio- negociación.

UPCN y ATE aceptaron antes de que se conozca el dato del 7% de inflación de agosto; AMRA Y SIPRUS lo hicieron después. SADOP, por más que haya aceptado no tendrá el aumento, pues la paritaria depende de AMSAFE que no aceptó, y el único gesto del gobierno hacia ellos seria no aplicarle los descuentos. Ahora bien, con descuentos de $30.000 y $100.000, no será difícil imaginarse la agenda del Gobernador: donde vaya tendrá maestros protestando.

A semanas de que asomen las negociaciones político electorales, ¿qué postura tomará el Partido Justicialista?. ¿Y el resto de las fuerzas?. Si bien la oferta salarial del gobierno no era la panacea, todos reconocen que tampoco era tan mala: 31% de aumento a pagar en 4 cuotas: un 12% de incremento para el mes de septiembre (que se le suma al 8% dispuesto del acuerdo anterior), un 7% para octubre, un 7% para noviembre, y un 5% para diciembre con cláusula de revisión. De esta forma, los trabajadores de la administración central y docentes llegarían a diciembre con el 77% de incremento salarial.

Una idea de la audacia docente lo exhibió la moción que prevaleció: paros de actividades el 20, 21 y 22 de septiembre y otro paro de 72 horas el 27,28 y 29, a sabiendas que la “comunidad educativa” se fastidiaría por eso.

Conclusión: o el gobierno acuerda devolviendo los descuentos (cosa que no pasará en lo inmediato), o escala el conflicto hacia un horizonte inimaginable, terminando en mediación nacional, con Sonia Alesso y Roberto Baradel -ambos de CTERA- oficiando de Samoré.



¿COMIENZA A CONTONEARSE

EL "FRENTE DE FRENTES"?

La convocatoria para este miércoles 21 de sectores radicales a los partidos que componen el Frente Progresista Cívico y Social, a los fines de ir dándole forma al “frente de frentes” se pospuso para octubre.

Las explicaciones varían de acuerdo a quien las dé: hay voceros que hablan de una orgánicamente inconsulta decisión del radicalismo (que los demás partidos de la Mesa lo habrían hecho notar en la última reunión de Rosario) ó que se debió a que el titular del PRO está de viaje en el extranjero “y no llega para esa fecha” (¿no tiene reemplazo?).



RURAL DE SANTA FE

Un “approach”, cuanto menos vidrioso, de ese postergado mega encuentro tuvo lugar este viernes en la Sociedad Rural de esta capital, cuando Emilio Jatón y Pablo Javkin encabezaron una reunión a salón lleno para reflexionar y conversar sobre temas centrales de la actualidad en modalidad de foro titulado: Diálogo sobre Ambiente, Comunidad y Desarrollo. Los Desafíos de la Política con Andrés Nápoli, Alejandro Katz, y Eduardo Matozo de disertantes.

Respetuosamente, el plausible motivo del acto y sus ilustres exponentes fue casi anecdótico, importaba la foto: un sector del radicalismo asumiendo públicamente que el “frente de frentes” es con el Partido Socialista y Pablo Javkin adentro (¿o no será?).

El socialismo, que se viene pertrechando sigilosamente como es su estilo, exhibió en la Rural de Santa Fe todo su poderío político institucional para enfrentar las durísimas batallas negociadoras que se avecinan: el secretario General Enrique Estévez, la diputada Clara García, el ex gobernador Antonio Bonfatti junto a un sinfín de referentes parlamentarios y territoriales, entre ellos el intendente de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci, se cuadraron en perfecta formación política.

La foto de Pablo Javkin y Emilio Jatón, intendentes de las dos principales ciudades de la Provincia, es cuanto menos intimidatoria en términos políticos a la hora de diseñar una mega coalición electoral. Ambos coinciden, además, en que el radicalismo y el socialismo deberán conducir las negociaciones “sin excluir a nadie”, pero aquí es donde el potro se pone brioso.

El viernes en la Rural de Santa Fe estaba presente el radicalismo “barlettista” con su líder Mario Barletta a la cabeza; Julián Galdeano delegó su representación en el ex concejal local Carlos Suárez; mientras que el potente NEO-Evolución envió una nota de salutación y pedido de disculpas por no poder asistir, de parte de uno de sus principales referentes y titular del Partido, Felipe Michlig.

Por el radicalismo GEN ficharon tarjeta la diputada provincial Mónica Peralta y al intendente de Sunchales, Gonzalo Toselli.

Dionisio Scarpín asistió en representación propia (y de lo que puede significar electoralmente junto a Carolina Losada) y le fue dado un lugar en el escenario para la foto y alocución final junto a Clara García, Pablo Javkin, Emilio Jatón, Antonio Bonfatti y Leandro González sobre los roles del estado y la comunidad. El “corralismo” lisa y llanamente no fue invitado.

Tampoco fueron convidados los demás partidos que integran la Mesa de Juntos por el Cambio: Encuentro Republicano Federal, UNO, UCeDe y UNIR; mientras que el PRO local estuvo representado por el concejal, Sebastián Mastropaolo y la Coalición Cívica por su vicepresidente, Mauricio Amer.

Entusiasta, estaba presente también el titular del PDP, Gabriel Real acompañado por dirigentes provinciales y el diputado Ariel Bermúdez, lugarteniente de Javkin en CREO.

En definitiva, el Frente Progresista Cívico y Social y sectores de Juntos por el Cambio contornearon el viernes en la Sociedad Rural de Santa Fe el aspiracional “frente de frentes”.

“Fue un primer paso ”, al decir de Pablo Javkin; pero es probable que las ausencias en el Salón Mántaras de la Rural de Santa Fe, hablen tanto como las presencias.