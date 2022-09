La medicina como servicio al otro

Por Marilú Colautti



Hablar en esta ciudad y en una amplia región del Dr. Miguel Lisi es referirse a un profesional que abrazó la medicina como modo de servir a la comunidad, su sapiencia, su entrega, su acompañamiento han sido un faro al que siguieron sus pacientes y los padres de ellos, puesto que profunda dedicación a la pediatría hizo que los padres confiasen en sus manos la atención de sus hijos. Hoy, el profesional , que ha dejado de la actividad en la medicina - está orillando los 90 años- quiso plasmar en un libro sus vivencias a través de esta maravillosa experiencia, publicación que será presentada mañana en el marco de la Semana del Libro, es por ello que hoy compartimos con nuestros lectores una entrevista que gentilmente nos respondió.

Es rafaelino y nació en esta ciudad el 29 de marzo de 1933.

Consultado acerca del motivo que lo movilizó a estudiar manifestó "mi madre fue la que me incito a estudiar, tenía que estudiar, cualquier cosa pero ese era el deber. Si bien no me fui a Rosario con una idea clara o una decisión firme de lo que quería hacer, el destino me fue llevando hacia la carrera de medicina, digo destino porque antes de eso pase por la carrera de arquitectura pero por algunos percances termine dejando y como mi compañero de pensión estudiaba medicina me anote a esa carrera un poco como para probar suerte. Como dije al principio, cuando Salí del bachillerato no tenía una idea definida de lo que quería estudiar.

"Ya cursando la carrera empecé a encontrar en la medicina mi vocación que hasta el día de hoy me acompaña.



En cuanto a sus primeros pasos en el campo de la medicina hizo saber que "puedo decir que empezaron en las prácticas, por ese entonces se hacían en el hospital Centenario de la ciudad Rosario. Una vez recibido me fui a Tacural, una localidad ubicada más o menos a 50 km de Rafaela, como médico clínico del pueblo, estuve allí 6 años - aunque él no lo mencionó, en Tacural sigue vivo un imborrable recuerdo de su paso por la comunidad, y no solo en lo que compete a medicina, que es sumamente valorado, sino por su compromiso y participación en la actividad de la comunidad, quien escribe estas líneas ha sido testigo de ello-. Con el transcurrir del tiempo me fui interesando por la pediatría y fui haciendo mi especialización en distintos lugares, uno de ellos fue el hospital de niños Alassia de Santa Fe.

Su estupenda actuación en pediatría nos llevó a consultarle¿Qué significó tratar a los niños y saber que cientos o miles de padres confiaban en su sabiduría para la recuperación de la salud de sus hijos?

Al respecto consideró que "cuando empecé a trabajar con niños noté que mi vocación se fue despertando más y más. Cuando los padres me elegían para tratar a sus hijos sentía una satisfacción muy grande, y al mismo tiempo el doble de compromiso y responsabilidad ya que estaban dejando la salud de lo más preciado para ellos en mis manos. Sentí siempre que depositaron mucho cariño y mucha confianza en mí.

También le preguntamos por su sentimiento ante el afecto que cosechó y que aún permanece en la comunidad.

El profesional, congratulado, resaltó "hay veces que no puedo creer el cariño de la comunidad y cómo a pesar de que ya no ejerzo más se acuerdan de mi. Cada vez que salgo o que voy a lugares como el supermercado la gente se me acerca, me saluda y me cuenta que atendía a sus niños o que los atendía de chiquitos, me doy cuenta de que me recuerdan con mucho afecto y creo que es eso lo que me guardo para siempre en mi corazón. Por supuesto que me siento agradecido, me genera una satisfacción enorme.

Tras tantos años de ejercer la medicina, requerimos ¿qué le aconsejarías a un joven que desee estudiar medicina?

"A un joven que quiere estudiar medicina solo le puedo aconsejar que lo haga solo si está comprometido a dedicarse de corazón a la profesión y entregar lo mejor de sí mismo para hacer el bien a otro.

Finalmente inquirimos "si tuviese que empezar nuevamente ¿elegiría la profesión?

Su respuesta fue categórica "no lo dudaría ni un segundo. Absolutamente sí".