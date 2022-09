Malversación de fondos del FAE

CERES (Por José Luis Gorosito). - Que tal queridos lectores, muy buen sábado para todos.

El tema de la semana, sin dudas fue la discusión por el Fondo de Financiamiento Educativo, hace tiempo nos enteramos que la Provincia inició acciones legales contra el Municipio para que devuelva más de 5 millones de pesos por falta de rendiciones.

La guita en cuestión fue enviada en el 2017. Ahora y 5 años más tarde, complica la remisión de nuevas partidas, el juicio ya tiene sentencia y la Provincia fijo 30 días de plazo para que se devuelva esa guita, (con costas e intereses, obvio como corresponde Don Omar).

Además, y sumado al lío -el autor utilizó un término más escatológico- de números, estarían faltando rendiciones del 2019, que serían algo así como más de dos millones.

Sumado a esto, el Gobierno de Ceres convocó a la Comisión de FAE, Directivos y Cooperadores escolares para mostrarles las malas nuevas.

En papeles, con sus correspondientes membretes y firmas, dio a conocer:

Una resolución que el propio equipo del gobernador envió para avisar que sino rendíamos lo del 2017 y lo del 2019 no recibiríamos las partidas del 2022.



Una intimación Judicial (último aviso) para que devolvamos 5 Millones 241 mil y chirolas, con el número de CBU para que depositemos la platica. (Para este punto los Directivos ya saltaban de la silla)



Un decreto firmado el 9 de diciembre del 2019, (un día antes de dejar el Gobierno Camilo- Bousquets, exintendente de ceres-) donde se autorizaba a desviar fondos de FAE para gastos corrientes. (ehhhhhh, no, no tengo palabras)

Inmediatamente, esto causó revuelo, y quienes recogieron el guante y se pusieron el saco fueron los de “Siempre por Ceres” (Camilo y Juan, o viceversa) usaron la red social Facebook para defenderse de las acusaciones. “Desde Siempre por Ceres, desmentimos la falta de rendiciones de fondos” dijeron.

Inmediatamente y para contrarrestar al ejecutivo que declaró “Malas gestiones y corrupción golpean directamente a la educación”

Los muchachos peronistas hicieron la gran gestión y salieron con la publicación: “Luego de intensas gestiones ante el Gobierno Provincial de parte del concejal Camilo Busquets y el Dr. Juan Manuel Mansilla, informamos que se han destrabado los fondos de Financiamiento Educativo” paaa que lindooo.

Le digo la verdad? me hicieron ilusionar. Yo decía para mis adentros, es raro?, pero bue si ellos lo dicen, igual, por suerte no me lo tome enserio y no se los publiqué en mi diario.

La verdad, es que al día de hoy, la platita nunca llegó, ni se destrabó la cuestión. Me salve, dije, porque vio que nosotros “Los medios” publicamos los que nos mandan como si fuera palabra santa.

La cuestión, es que el poncho no aparece, y esto me hace acordar a las series de Netflix que capitulo tras capitulo se desarrolla entre el pasado y el presente (ahí tenés una nueva peli Figue).

Para cerrar les comento algo que no salió a la luz, pero consta en Actas del Concejo: esta semana (Jueves) hubo una discusión acalorada entre Camilo y Sergio- Uberti- en medio de la sesión.

“Sos un Corrupto” le dijo Sergio luego de que intentaran echarlo del partido. (Está grabado y consta en acta, que será aprobada la próxima semana)

Bueno, la verdad que este espacio de opinión contando verdades de una forma distinta, sin tanta seriedad, espero que que les sirva.

Amigos, espero tengan un buen fin de semana, y traten de no pelearse defendiendo a estos políticos, créanme no se lo merecen.



Hasta el próximo sábado…



José Luis Gorosito





