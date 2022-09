Barrio y Reis ganaron en el TCR

El pinamarense Jorge Barrio, con Toyota Corolla, y el brasileño Raphael Reis, con Cupra, ganaron ayer la primera y segunda competencia del TCR South America, respectivamente, que por la séptima fecha del torneo de la especialidad se desarrolló en el autódromo porteño Oscar y Juan Gálvez.

En la primera carrera del TCR South America, a 17 giros al trazado N° 9 de 3.353, se impuso el pinamarense Jorge Barrio (Toyota Corolla), escoltado por el cordobés Juan Ángel Rosso (Honda), y el uruguayo Santiago Urrutia (Link & Co).

En tanto que la segunda carrera, a 20 vueltas, la ganó el brasileño Raphael Reis (Cupra), secundado por su compatriota Gabriel Lusquiños (Audi), y el cordobés Fabricio Pezzini (Link & Co).

Realizadas siete carreras, está al frente del campeonato, el cordobés Fabricio Pezzini (Lynk & Co) con 465 unidades, seguido por el cordobés Juan Ángel Rosso (Honda) 398, el brasileño Raphael Reis (Cupra) 365, el tigrense José Manuel Sapag (Lynk & Co) 346, y el brasileño Pedro Aizza (Hyundai) 309.