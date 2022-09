Bastianini ganó y se prende por el título

En un final electrizante, el italiano Enea Bastianini se impuso ayer por escaso margen a su compatriota Francesco Bagnaia, ambos con Ducati, en el Gran Premio de Aragón, que se disputó en el circuito Motorland, donde abandonó el líder del MotoGP, el francés Fabio Quartararo (Yamaya) al inicio de la prueba.

El nacido en Rimini no da el brazo a torcer en las pulseadas con el oriundo de Turín, Bagnaia, ya que en Aragón volvieron a tener un intenso duelo hasta el final, que esta vez fue para la "Bestia". Bastianini, en su segundo año en el MotoGP, se quedó con su cuarto triunfo del año y también pretende meterse en la pelea por el campeonato, que está más abierto que nunca tras el abandono del actual campeón y líder del torneo.

No había transcurrido la primera vuelta cuando en la séptima curva Quartararo se encontró con Marc Márquez (Honda), no logró esquivarlo y fue al piso.

Esa caída le provocó su abandono junto al de Márquez, cuya Honda presentaba un daño irreversible. El tercer puesto de la carrera fue para el español Aleix Espargaró (Aprilia), que regresó al podio en el mismo lugar alcanzado la última vez en Mugello. El sudafricano Brad Binder completó una gran carrera largando desde el décimo lugar y escalando hasta la cuarta posición definitiva.

Quien no tuvo la mejor de las carreras fue el australiano Jack Miller (Ducati), que largó segundo y por momentos pudo ir de igual a igual en el ritmo de su compañero Bagnaia, pero se fue cayendo el ritmo de su Ducati y terminó relegado a la quinta colocación final.

El español Jorge Martin (Ducati) fue otro de los que logró cerrar un buen domingo y terminó sexto, con el italiano Luca Marini (Ducati) sumando puntos desde la séptima colocación. En tanto que el francés Johann Zarco (Ducati) fue octavo, el español Alex Rins (Suzuki) noveno tras haber quedado en el fondo cuando tuvo que esquivar a Quartararo y Marco Bezzecchi cerró el top 10.

Con estos resultados, el campeonato lo tiene todavía a Quartararo adelante con 211 puntos, pero su ventaja se vio reducida a solo 10 con Bagnaia. Tercero se mantiene el mayor de los Espargaró, Aleix, a 17 de distancia y luego se ubica Bastianini a 48.

La 16ta fecha del Mundial de MotoGP se efectuará en Motegui, Japón, el próximo 25 de septiembre.