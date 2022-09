El Concejo tiene en agenda el análisis de seis proyectos para esta semana

La iniciativa de los concejales del Frente de Todos, Valeria Soltermam y Martín Racca, y del Frente Juntos, Brenda Vimo y Juan Senn, plantea que “toda persona que sea sancionada por haber cometido una infracción de tránsito, deberá asistir a charlas de educación vial (cursos especiales de educación y capacitación para el correcto uso de la vía pública) con evaluación posterior, que le serán indicadas por Juez de Faltas.

Para el caso de “infracciones leves”, la primera vez, deberá asistir a 2 charlas de educación vial (cursos especiales de educación y capacitación para el correcto uso de la vía pública), con evaluación final aprobada, que dé cuenta de que el infractor o infractora ha incorporado los conocimientos necesarios.

En tanto, para situaciones de “infracciones graves”, en la primera oportunidad, deberá asistir a 5 charlas de educación vial (cursos especiales de educación y capacitación para el correcto uso de la vía pública), con evaluación final aprobada, que dé cuenta de que el infractor o infractora ha incorporado los conocimientos necesarios.

En los considerando del proyecto se indica que “el espíritu de la norma no pretende ser punitivo, por el contrario, se lo piensa como formativo, brindando pautas y herramientas claras para generar en la sociedad la apropiación de las normas viales como parte de nuestro ser cívico”.



GERIÁTRICOS

Por su parte, y a través de una minuta de comunicación, los concejales del Bloque Juntos por el Cambio (JxC), Germán Bottero, Miguel Destéfanis, Ceferino Mondino, Leonardo Viotti y María Alejandra Sagardoy solicitan al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) que remita al Cuerpo legislativo “copia de las actuaciones vinculadas a inspecciones realizadas a geriátricos en los dos últimos años” e informes sobre “la frecuencia con la que se realizan controles a este tipo de establecimientos”.

De igual modo, piden que se ponga en su conocimiento “la existencia de sanciones, y sus motivos; de clausuras, y se detalle causas y el destino de los internos; si todos los establecimientos geriátricos poseen cámaras de monitoreo, como lo dispone la ordenanza N.º 4.958, en caso negativo, se especifiquen los motivos y cuándo se tiene previsto dar cumplimiento; listado de establecimientos habilitados en la ciudad; y de denuncias por la existencia de geriátricos no habilitados en la ciudad, detallando las intervenciones realizadas y descripción acerca de cómo fue resuelta la situación”.

En otro orden, se requiere el “detalle el esquema de trabajo en cuanto a controles que viene desarrollando el DEM”.

Como fundamento del pedido, los cambiemistas señalan que “los adultos mayores son uno de los sectores de la población con mayor nivel de vulnerabilidad, por diferentes circunstancias muchos se ven en la necesidad de residir en establecimientos geriátricos. Desde este Concejo se ha legislado en la materia y es por eso que como órgano de contralor necesita obtener información a fin de evaluar la eficacia de las políticas implementadas considerando la complejidad y sensibilidad de la temática”.



OBRAS VIALES

Esta misma bancada de JxC solicita al Gobierno local que lleve adelante trabajos de bacheo, mejora de ripiado y analice incluir el sector en una próxima obra de pavimentación en el tramo de Avenida Pbro. Emiliano Cerdán comprendido entre Bv. Guillermo Lehmann y Av. 500 Millas Argentinas

Argumentan que el crecimiento poblacional, industrial y urbanístico que viene presentando Rafaela en la zona noroeste configuró la Av. Pbro. Emiliano Cerdán como una vía de alto tránsito dado que conecta el sector Noreste con el Noroeste al tiempo que es utilizado por trabajadores y transportistas que concurren diariamente al Parque Industrial y al Parque de Actividades Económicas de Rafaela (PAER.)

Por lo expuesto resulta necesario mejorar el estado de la calzada que en días de lluvia y posteriores se torna intransitable y peligrosa, así como evaluar su inclusión en un próximo plan de pavimentación que encare el Ejecutivo.

Juntos por el Cambio también solicita al DEM la instalación de cámaras de seguridad sobre calle Río de Janeiro desde Aristóbulo del Valle hacia el sur, debido a los reiterados hechos de inseguridad en el sector mencionado.

Los ediles opositores sostienen que “la transitabilidad sobre calle Río de Janeiro, a partir de Aristóbulo del Valle hacia el sur se ha ido incrementando como artería que comunica un acceso directo de los barrios Villa del Parque y 2 de Abril. Dicha arteria es utilizada por muchas personas todos los días para acortar su recorrido, pero de la misma manera, también ha crecido la inseguridad aprovechando la escasa y nula iluminación como vía de escape”

Y agregan que “desde hace tiempo los vecinos del sector vienen reclamando mejoras en la iluminación y que se tomen medidas en cuanto a la cantidad de robos que padecen”.

“Por esta razón -apuntan-, solicitamos que se refuerce la iluminación y se incorporen cámaras de seguridad para resguardar a las familias que habitan y transitan en este sector del barrio Villa del Parque”.



CONCURSO DE

FOTOGRAFÍA

Otro de los proyectos es la convocatoria al concurso fotográfico Concejo Municipal Rafaela 2da. edición, cuya temática para el presente año será “Patrimonio Histórico Rafaelino”.

La compulsa reserva $ 120.000, para el primer Premio; $ 75.000, para el segundo y $ 45.000 para el trabajo seleccionado en tercer lugar. A su vez, para la primera y la segunda Mención se otorgarán $ 15.000. A cargo del Jurado estarán: Gina Remonda, Omar Yacob y Verónica Andrenelli.

La convocatoria está destinada a personas que se desempeñen en el arte visual de modo aficionado, residentes en la ciudad de Rafaela y mayores de 18 años. La recepción de las obras inicia el 22 de septiembre y finaliza el 12 de octubre.

La publicación de los ganadores se realizará el día 24 de octubre a través de la web oficial del Concejo Municipal y en sus redes sociales. Los premios serán entregados el día 27 de octubre.



CARDIOPATÍAS

CONGÉNITAS

Finalmente, se abordará un proyecto del bloque oficialista para declarar de interés municipal la Jornada de cardiopatías congénitas llamada "Cuidados en enfermería" se realizará en nuestra ciudad el 28 de septiembre de setiembre venidero, en el Cine Municipal Belgrano.

La jornada estará coordinada por la Lic. María Sol Ferrentino, jefa de enfermeros de la división de internación y cuidados intensivos pediátricos del Hospital Universitario Fundación Favaloro, organizada por la Fundación por las Cardiopatías Congénitas de la Provincia de Santa Fe.

Se recuerda que “muchos casos no detectados precozmente, fueron el motor para que un grupo de mamás de la ciudad de Rafaela decidiera formar parte de la Fundación, motivo se eligió Rafaela como sede para la realización del evento.