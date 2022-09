Cuatro estrategias de marketing que funcionan

Definir estrategias de marketing puede ser complicado. Aquí un rápido repaso por un conjunto de técnicas que ayudarán a aumentar la visibilidad, interacción y venta en tu comercio, según Luzzi - Escuela de Marketing Digital para Negocios.

• Estrategia 1: Crear un plan de contenidos multicanal.

El marketing de contenidos es el proceso de crear y distribuir piezas de contenido (videos, imágenes, textos, etc.) que sirvan para atraer a un público definido y, en última instancia, impulsar una compra.

Uno de los errores más comunes es poner todos nuestros esfuerzos en UN solo canal. Por ejemplo, publicar contenido solo en Instagram.

Pero ¿tu cliente está solo en un lugar? Probablemente no, lo más seguro es que recurra a muchas fuentes de información al mismo tiempo.

Por eso un plan de contenidos multicanal es tan efectivo, porque implica interactuar con usuarios a través de múltiples canales: redes sociales, publicidad, búsquedas web, correo, etc. Implica distribuir muchas piezas de contenido en diferentes canales para aumentar las chances de encontrar nueva audiencia y disparar la visibilidad del negocio.

• Estrategia 2: Usar anuncios de Facebook con retargeting.

Uno de los métodos más poderosos para vender es dirigir anuncios publicitarios a usuarios que ya se pusieron en contacto con nosotros. Eso lo podemos lograr desde el Administrador de Anuncios de Facebook.

Haciendo retargeting es posible alcanzar usuarios que están en etapas clave de la compra como:

- Dirigir anuncios a usuarios que agregaron productos al carrito de nuestra web pero no compraron.

- Dirigir anuncios a personas que nos enviaron un mensaje en Instagram.

- Dirigir anuncios a clientes que ya nos compraron para venderle más productos.

Esta estrategia puede funcionar muy bien con un blog. Por ejemplo, si publicás un artículo sobre aprender a conducir un camión, luego podés ofrecer una certificación de conducción de camiones a las personas que ya mostraron interés porque visitaron esa página específica.

• Estrategia 3: Crear un Lead magnet.

Un lead magnet es un recurso gratuito que potenciales clientes pueden obtener a cambio de sus datos de contacto. Puede ser un libro electrónico, una hoja de trucos, una lista de verificación, un video, una consulta gratuita y otros.

La mejor manera de hacer esto es identificar los puntos débiles (o el problema) de tu audiencia y presentar una solución en tu lead magnet. Luego, utilizá sus datos de contacto para comunicarte con ellos o enviarles secuencias de correo electrónico (como veremos en el siguiente punto).

• Estrategia 4: Enviar secuencias de marketing por email.

Parte de cualquier buen embudo de ventas será una secuencia de marketing por correo electrónico. Estos son los mensajes automáticos que se envían a los usuarios una vez que se suscriben a tu lista de contactos.

Utilizá los correos electrónicos automatizados para:

1. Primero, construir una relación con el suscriptor enviando contenido no comercial. Por ejemplo: “5 consejos para cuidar tus uñas esculpidas”

2. Y luego, venderle. Enviando información sobre tu producto, los beneficios que obtendrán con él, testimonios de clientes felices y una llamada a la acción que indique cómo obtenerlo.