Las 5 claves para un e-commerce exitoso

No caben dudas que la pandemia por Covid-19 nos catapultó al futuro. El comercio electrónico, también conocido como e-commerce, vivió un crecimiento exponencial reflejado en los primeros tres meses de confinamiento, donde las tiendas digitales lograron alcanzar en ventas lo estipulado para el año 2023. De hecho y según informes oficiales, sólo en Latinoamérica el 37% de los compradores online del último año han realizado su primera compra en esta modalidad durante la pandemia.

Esto conllevó distintos cambios en las empresas, viendo obsoletos muchos de sus sistemas. En este sentido, debieron hacerse giros rotundos en el campo de la tecnología aplicada pasando así a una reforma de la estrategia digital, teniendo como premisa una mirada holística de todos los componentes que hacen al e-commerce.

Activarte impulsa a sus clientes a planificar una aceleración de todos los procesos para lograr un aprovechamiento de todas las oportunidades ofrecidas por la tecnología. Esto permite estar correctamente preparados para un futuro inmediato.

Luego de una correcta evaluación de los recursos que cada empresa posee, es importante planificar en torno a sus posibilidades de inversión estableciendo así una agenda de prioridades que permitan implementar los cambios y, así, lograr los objetivos propuestos. Para ello, Cristian Medizza desarrolló 5 claves para un e-commerce exitoso.



DE UNA A CINCO

1. Analizar madurez y desarrollar objetivos medibles: Resulta fundamental comenzar a evaluar de forma honesta las capacidades de la empresa. Para ello, es indispensable basarse en datos que reflejen la situación actual de la organización y así analizar las herramientas y procesos que permitan avanzar hacia un siguiente nivel. En este aspecto, una evaluación de preparación comercial podrá ayudar a fijar objetivos con medición uniforme.

2. Articular la narrativa: Mayormente las organizaciones se estructuran en silos, lo cual permite que las decisiones sean tomadas en forma independiente por cada uno de ellos. Sin embargo y dado que todos remiten a los mismos clientes, esta forma de organización logra una desarticulación de la narrativa. Por este motivo se recomienda eliminar los silos simplificando así el proceso de compra y logrando una coherencia en las interacciones.

3. Alinear las perspectivas: Para evaluar los procedimientos y sistemas, se sugiere que todos los socios se reúnan y, así, lograr reducir el efecto generado por la separación en silos. De este modo, integrar todos los datos obtenidos en canales de ventas y medios recomendados, además de analizar en conjunto el entorno competitivo.

4. Implementar optimizaciones en forma constante: Habitualmente cada campaña se evaluaba de forma individual en su rendimiento. Sin embargo, las empresas de e-commerce no operan en un horario fijo, además de que los datos fluyen de forma constante. Es por ello que resulta pertinente realizar un seguimiento de estadísticas de medios, campañas en distintas redes sociales, los feeds de cada comercio, indicadores de la cadena de suministro e inventarios, ajustando así las campañas en un tiempo real según una visión integral. “El nuevo recorrido es un bucle que se repite indefinidamente”, apunta Medizza.

5. La revolución del e-commerce ya está aquí: El hábito de planificar en pos de “la revolución” ya caducó. En tal sentido, es importante contar con las herramientas que permitan una adaptación constante a los comportamientos cambiantes de los consumidores. Es por ello que debe realizarse una evaluación organizando la información en objetivos medibles. Los datos obtenidos servirán para optimizar la experiencia del cliente.



SOBRE ACTIVARTE.NET

Con 11 años de trayectoria en la empresa internacional de consumo masivo SC Jhonson Family Co., el Licenciado Cristián Medizza demuestra en forma constante su gran desempeño en el mundo empresarial, puntualizando en los diferentes actores del canal de consumo masivo.

Activarte.net nació en España y fue fundada por Medizza, y actualmente posee sus oficinas en la ciudad de Rosario (Santa Fe, Argentina). Desde allí realizan MarTech, una fusión de marketing digital con tecnología, siendo un ecosistema que moviliza la comunicación y las ventas desde todas sus aristas combinando manejo de imagen, redes sociales, publicidad digital, desarrollo y mantenimiento de sitios webs o apps móviles, entre otras actividades. Activarte.net cuenta con un amplio equipo de diseñadores UX/UI, diseñadores gráficos, desarrolladores front y back end, desarrolladores Android y IOS productores, editores de contenidos y asesoramiento legal especializado.