A CRAR se le escapó en el último instante

En un partido parejo y emotivo hasta el último instante, CRAR no pudo este sábado como local ante Paraná Rowing por la tercera fecha de la Reclasificación A del torneo Regional del Litoral. Fue finalmente triunfo de los entrerrianos, líderes con puntaje ideal, por 37 a 31. El equipo paranaense apoyó un try al minuto de juego y también en la última jugada del partido. En el contexto de un juego donde casi no se sacaron ventajas en cuanto al resultado en todo el desarrollo, fue la clave.

Para el local estuvo el mérito en el primer tiempo de volver de un 19 a 7 en contra, con un fuerte viento que lo complicaba, y terminar esa primera mitad apenas dos puntos abajo (24-22).

En el segundo tiempo el partido fue mucho más táctico, con los dos equipos aprovechando casi al máximo los penales para buscar sumar de a tres. Santiago Kerstens le dio la delantera al Verde faltando 16 minutos y casi se sostiene hasta el final, pero no pudo ser porque uno de los backs visitantes armó una gran jugada eludiendo tackles y con lo justo apoyó en el in goal rafaelino cuando el partido expiraba.

Ahora CRAR tendrá que enfocarse en ganar los cuatro partidos que quedan para seguir soñando con el ascenso y esperar como se dan los resultados de los demás.

La formación inicial dispuesta por el Head Coach Quique López Durando fue con: Matías Rocchi, Martín Zegaib y Gastón Zbrun; Ignacio Sapino y Juan Cruz Karlen; Manuel Mandrille, Facundo Aimo (c) y Nicolás Gutiérrez; Esteban Appo y Martín Bocco; Ricardo Brown, Santiago Albrecht, Leonardo Sabellotti, Mateo Villar; Santiago Kerstens.

Cambios: 45′ Mariano Ferrero por Gutiérrez; 46′ Jonatan Viotti por Rocchi; 57′ Gabriel Morales por Zbrun; 58′ Gastón Kerstens por Karlen; 64′ Pedro Ambort por Zegaib; 58′ Ignacio Martinez por Appo.

Puntos de CRAR: primer tiempo, 10′ try de Karlen conv. por Bocco; 27′ penal de Bocco; 37′ try penal, 40′ try de Rocchi.

Segundo tiempo: 4′ penal de Bocco; 15′ penal de Kerstens y 24′ penal de Kerstens.

Cabe acotar que el equipo rafaelino se impuso en pre-reserva por 52 a 26 y también en reserva por 38 a 22.



LOS DEMÁS RESULTADOS

Provincial 0 – Alma Juniors 20; Los Caranchos 8 – Universitario de Rosario 11 y Jockey de Venado Tuerto 27 – Logaritmo 21.

Posiciones: Rowing 15; Universitario de Rosario 11; Los Caranchos 10; Jockey de Venado Tuerto y Alma Juniors 8; CRAR 7; Logaritmo 2 y Provincial 0.

Próxima fecha: Rowing vs. Los Caranchos; Logaritmo vs. CRAR; Universitario de Rosario vs. Provincial y Alma Juniors vs. Jockey (VT).