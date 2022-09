Los Pumas cayeron ante Sudáfrica

Los Pumas recibieron al último campeón del Mundo, Sudáfrica, por la tercera fecha del Rugby Championship en el Estadio Libertadores de América Ricardo Bochini, de Independiente de Avellaneda, luego de las victorias ante Australia y ante All Blacks, pero esta vez fue derrota 34-20 ante los Springboks.

En un partido cambiante, Los Pumas supieron cambiar su imagen después de un período inicial para el olvido. En el complemento se vio lo mejor de la Argentina que marcó 2 tries (Try Penal y Moroni), aunque no fue suficiente para torcer el rumbo.

Así formaron:

Argentina: Juan Cruz Mallia; Lucio Cinti, Matías Orlando, Jerónimo de la Fuente y Emiliano Boffelli; Santiago Carreras y Gonzalo Bertranou; Pablo Matera, Marcos Kremer y Juan González; Tomás Lavanini y Matías Alemanno; Eduardo Bello, Julián Montoya (capitán) y Nahuel Tetaz Chaparro.

Ingresaron: Agustín Creevy, Thomas Gallo, Joel Sclavi, Guido Petti, Rodrigo Bruni, Tomás Cubelli, Benjamín Urdapilleta y Matías Moroni.Entrenador: Michel Cheika.

Sudáfrica: Steven Kitshoff, Malcolm Marx y Frans Malherbe; Eben Etzebeth y Lood de Jager; Siya Kolisi (capitán), Franco Mostert y Jasper Wiese; Jaden Hendrikse y Damian Willemnse; Makazole Mapimpi, Damian de Allende, Jesse Kriel y Canan Moodie; Willie le Roux.

Ingresaron: Deon Fourie, Ox Nche, Trevor Nyakane, Elrigh Louw, Kwagga Smith, Faf de Klerk, Andre Esterhuizen y Frans Steyn.Entrenador: Jacques Nienaber.

Tantos en el primer tiempo: 8’ penal de Boffelli (A), 11’ penal de Willemse (S), 20’ try penal (S), 23’ penal de Boffelli (A), 27’ try de Hendrikse convertido por Willemse (S); 32’ try de Marx (S). Resultado parcial: Argentina 6 - Sudáfrica 22.

Tantos en el segundo tiempo: 65’ Try penal (A), 68’ try de Moroni convertido por Boffelli (A), 74’ try de Allende convertido por Steyn (S), 80’ try de Marx convertido por Steyn (S)Incidencias: 1T 20’ Amarilla Carreras (A), 39’ Amarilla a Betranou. 2T 62’ amarilla a le Roux (S), 65’ Amarilla a Smith (S).

