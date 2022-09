Unión juega en Corrientes

Unión de Sunchales visitará este domingo, desde las 16, a Boca Unidos de Corrientes en uno de los partidos correspondientes a la 30ª fecha del torneo Federal A, Zona B. El árbitro del encuentro en la capital correntina será Fernando Rekers (Córdoba).

El Bicho Verde llega un tanto aliviado a este encuentro gracias a la victoria lograda en casa el domingo pasado ante Juventud Antoniana de Salta, que le permitió sacar cuatro puntos de luz con Atlético Paraná, que junto a Juventud de Gualeguaychú son los equipos que hoy estarían descendiendo en esta zona.

Para este encuentro el elenco dirigido por Walter Grazziossi tendrá una sensible baja, la del volante creativo Germán Mayenfisch, que además es el goleador del equipo con 8 tantos, por acumulación de tarjetas amarillas.

Los demás partidos de la fecha serán: A las 11 Juventud de Gualeguaychú vs. DEPRO; a las 16 Crucero del Norte vs. Atlético Paraná; Gimnasia (CdU) vs. San Martín de Formosa y Sp. Belgrano de San Francisco vs. Defensores de Villa Ramallo; a las 16.30 Racing de Córdoba vs. Central Norte de Salta.

El lunes a las 21 jugarán Sarmiento de Resistencia vs. Douglas Haig y el miércoles a las 22.15 Juventud Antoniana vs. Gimnasia y Tiro de Salta. Libre: Sp. Las Parejas.