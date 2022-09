Ferro y Sportivo, duelo de mediodía en Los Nogales

Este domingo se completará la 12ª fecha del torneo Clausura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol con la disputa de cuatro partidos. En nuestra ciudad habrá un solo encuentro, el que disputarán Ferrocarril del Estado y Sportivo Norte en barrio Los Nogales y en horario matutino. A las 12 está previsto el cotejo principal, mientras que a las 10.30 se medirán las reservas. El árbitro será Ariel Gorlino (Yori y Celi los asistentes).

En un duelo entre equipos que en poco tiempo disputarán el Regional Amateur, además está el incentivo de luchar por el tercer puesto tomando como referencia que Ben Hur y 9 de Julio han sacado una cierta diferencia en la parte superior de la tabla.

En el horario habitual (15.30 primera y 14 reservas), se jugarán los otros tres cotejos. La BH, el líder, viajará a María Juana para enfrentar a Atlético que quiere salir de los últimos puestos (dirigirá una terna de la Liga San Martín); en Tacural el local será anfitrión de Talleres, otro comprometido (arbitraje de Rodrigo Pérez), y Brown de San Vicente recibirá a Atlético de Rafaela (Franco Ceballos).

Recordemos que en los adelantos hubo estos resultados: Unión 1 - Libertad 1; 9 de Julio 1 - Florida 0; Quilmes 1 - Argentino de Vila 0; Dep. Ramona 4 - Bochazo 1 y Dep. Aldao 1 - Peñarol 1.



PRIMERA B, CUARTA DE LA REVÁLIDA

Este domingo se jugará la cuarta fecha del torneo Reválida en la Primera B, en el horario de las 15.30, salvo dos partidos de la Zona Sur. En la Zona Norte, Bella Italia que es uno de los punteros recibirá a Belgrano, mientras que el otro líder Moreno visitará a Tiro Federal. En la Sur el vanguardista Josefina recibirá a Sp. Santa Clara.

Esta es la programación completa: Zona Norte, Dep. Bella Italia vs. Belgrano San Antonio (José Domínguez); Independiente de San Cristóbal vs. San Isidro (Guillermo Vacarone); Independiente de Ataliva vs. Sp. Roca (Darío Suárez); Tiro Federal vs. Moreno Lehmann (Alejandro Scheneller).

Zona Sur: Zenón Pereyra FC vs. Dep. Susana (Angelo Trucco); Sp. Libertad EC vs. La Hidráulica (Claudio González); Defensores de Frontera vs. Atl. Esmeralda (a las 11.30, Ayrton Isasa); Juventud de Villa San José vs. San Martín de Angélica (Sergio Romero) y Dep. Josefina vs. Sp. Santa Clara (a las 16, Mauro Cardozo).