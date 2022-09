Quiere dar el golpe ante un encumbrado

Luego del alivio que significó para la Crema el último triunfo en casa frente a San Telmo, llega este domingo una parada complicada en territorio mendocino. El equipo dirigido por Ezequiel Medrán intentará lograr lo que hasta aquí parece casi un milagro, ganar de visitante y más ante un rival de los de mejor rendimiento en la temporada, como Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Está claro que desde hace varios meses el objetivo de la Crema viene siendo eludir lo antes posible la parte comprometida de la tabla. Si bien todavía no está del todo logrado, los pobres desempeños de los demás equipos en cuanto a la sumatoria de las últimas jornadas, ayudaron que el sufrimiento no sea el que la escuadra rafaelina transitó luego de la derrota ante Estudiantes de Caseros.

Indudablemente, si hace 19 partidos que Atlético no puede ganar de visitante, es difícil cortar esa mala racha justo ante un rival que pelea por terminar en los puestos importantes de cara al Reducido por el segundo ascenso y que es el que menos goles en contra tiene en el certamen (15), llegando con tres victorias consecutivas. Pero partidos son partidos y en este momento del campeonato, con presiones no tan marcadas gracias a los buenos resultados de local, quizás sea un momento para ilusionarse con dar el golpe.

Por lo pronto, Medrán ratificó la confianza del mismo equipo titular que viene de derrotar a San Telmo, manteniendo la postura de tener una continuidad en cuanto a nombres lo más que se pueda para contribuir a un funcionamiento más sólido. En caso que el elenco celeste no pueda obtener un resultado favorable en este domingo, seguramente tendrá la posibilidad de asegurar la permanencia en siete días, cuando reciba a All Boys.



LOS PROTAGONISTAS

Estadio: "Víctor Legrottaglie".

Arbitro: Rodrigo Rivero.

Horario: 16.30.

Gimnasia de Mendoza: Tomás Giménez Berh; Lucas Arce, Diego Mondino, Franco Meritello, Fernando Bersano; Leandro Ciccolini, Matías Villareal, Oscar Garrido, Santiago Solari; Mario Galeano y Mariano Barbieri. DT: Luca Marcogiuseppe.

Atlético de Rafaela: Julio Salvá; Federico Torres, Fabricio Fontanini, Mauro Osores y Agustín Bravo; Nicolás Laméndola, Facundo Soloa, Alex Luna y Jonás Aguirre; Claudio Bieler y Gonzalo Lencina. DT: Ezequiel Medrán.