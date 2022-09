Las novedades técnicas para soja y la situación de la cadena en un solo lugar

La Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (ACSOJA) realizará el próximo jueves su Seminario Anual 2022 de forma presencial en la Bolsa de Comercio de Rosario, y también a través de una transmisión online. Será una jornada completa, de 9 a 18 hs., en la que se abordarán dos ejes temáticos: “Contribuyendo para una intensificación inteligente en la producción de soja” y “Hoy hablamos en serio sobre soja”.

Comenzando con el primer eje, se llevará a cabo el panel “Dos estrategias que se complementan: fertilizantes + bioinsumos y biofertilizantes”, en el cual Fernando Salvagiotti del INTA hará una presentación técnica. “Vamos a mostrar los fertilizantes y los bioinsumos que se están desarrollando como tecnologías que buscan complementarse. El fertilizante es un aporte necesario de nutrientes, que en soja estamos utilizando muy poco y en dosis bajas que no alcanzan para reponer los nutrientes y aumentar los rendimientos. Ahora, la aparición de bioinsumos, mejoran la nutrición de manera complementaria”, comentó el especialista.

El Panel hará foco en un sector que viene creciendo fuertemente, mirando el largo plazo para generar cultivos sanos, potenciando el aporte de los biofertilizantes como de bioinsumos de protección. Estos insumos son muy diversos, y tienen efectos sobre la protección de los cultivos, prevención de las enfermedades, malezas o insectos; mientras que se suman al otro grupo de insumos relacionado al crecimiento de los cultivos y a su nutrición. En este Panel miembros de empresas del sector -entre ellas Compo Expert, Nutrien, Rizobacter, Spraytec, Stoller, Summit Agro e YPF-, compartirán su visión y propuestas en estos segmentos.



TENDENCIAS EN EL

MANEJO DE SOJA

En la Argentina, los rendimientos promedio de soja a nivel nacional y a nivel productor, parecen estar estancados en los últimos 10 años. Sin embargo, si se discrimina entre rendimientos de soja de primera y de segunda, se ve que los rindes de soja de primera aumentan levemente y son los rindes de soja de segunda los que permanecen sin progreso. Este es un dato que, en comparación con otros países, surge en un contexto local en el que desde 2011, la proporción del área sembrada “en segunda” pasó de 10% a casi el 40% del área total de lo sembrado en la última campaña.

En este sentido, habrá una mesa moderada por Rodolfo Rossi, miembro del Comité Ejecutivo de ACSOJA, con la presentación de Octavio Caviglia del Conicet, quien se referirá a las nuevas tendencias en el manejo de soja, para acortar las brechas, y a las nuevas prácticas de manejo y ofertas tecnológicas que generan las empresas e instituciones del sector, para brindar al productor herramientas para lograr una producción rentable.

En esta presentación, el experto del Conicet analizará la brecha de rendimiento de la soja en Argentina –la diferencia entre el resultado que se podría obtener y el que efectivamente se obtiene-. “Se estima que la distancia es de 13qq/ha de rendimiento promedio”.

En el país, se ha trabajado en estudiar las causas de la brecha, y se mencionan como las más importantes la cuestión del manejo nutricional y la falta de ajuste entre fecha de siembra y elección del grupo de madurez del genotipo. En soja de segunda, también se considera que aplicación de fungicidas es un aspecto muy asociado a la brecha de rendimiento.

En otro orden, tanto en soja de primera como en soja de segunda también se evidencian impactos del deterioro en la salud de los suelos como consecuencia de desequilibrios en las rotaciones de cultivos y en el balance negativo de nutrientes. “Son muchos los aspectos de manejo a resolver que deberían estar en la agenda de las tendencias que vamos a enumerar en la presentación de este seminario”, concluyó Caviglia.



APERTURA FORMAL

La apertura formal del Seminario estará a cargo de Luis Zubizarreta, presidente ACSOJA y contará con la presencia de Delfo Buchaillot, Subsecretario Agricultura de la Nación y de Pablo Javkin, Intendente de la ciudad de Rosario.

“El mejoramiento genético hace su aporte, pero eso solo no alcanza.”

Otro de los temas clave del Seminario estará a cargo de Diego Santos de Prosoja (Asociación de Fitomejoradores de Soja). Se tratará de una presentación de tipo interpelativa, porque se darán a conocer los resultados positivos de los ensayos de ganancia genética, que demuestran que el mejoramiento ha hecho un aporte sustantivo a los rendimientos de soja en Argentina en las últimas décadas. Por otro lado, también se compartirá la evolución tanto del área sembrada como de los rendimientos nacionales en los últimos doce años, en donde resalta un estancamiento en los rendimientos nacionales promedio.

En el seminario se plantearán estos escenarios. Si el mejoramiento hace un aporte importante y hay una real mejora genética de los rendimientos gracias al apoyo de la actividad de los fitomejoradores, ¿por qué no se observa eso reflejado en la realidad?, ¿qué es lo que está pasando?, ¿dónde está la deuda pendiente?.

“Desde el punto de vista agronómico sospechamos que eso está bastante relacionado a la nutrición de los cultivos de soja, por variedades que, teniendo una alta potencia en su capacidad de producir, en el campo ´pasan hambre´ porque le faltan nutrientes, tanto por el uso que han tenido los suelos como por la poca práctica de fertilización”, expresó Santos.

La mañana se completa con el Panel “Hacia un control sustentable de malezas”, del que participarán Matías Apestegui de Corteva y Diego Regnicoli de Don Mario, quienes presentarán información de los resultados de las variedades y el sistema de manejo de malezas con tecnología Enlist.



“HOY HABLAMOS EN

SERIO SOBRE SOJA”

Por la tarde, se desarrollará el segundo eje y comenzará con un Panel sobre las amenazas internas y externas para la cadena de la soja. En el mismo, expondrán David Miazzo de FADA, quien hará foco en la carga impositiva; Julio Calzada de la Bolsa de Comercio de Rosario, que se referirá al tipo de cambio; Andrés Lolster de CIARA/CARBIO, quien hablará sobre biocombustibles, y Nelson Illescas de INAI, quien compartirá la situación internacional. El mismo estará moderado por Mauricio Bártoli, periodista de Clarín y TN.

Además, como parte de este mismo eje, se llevará a cabo un debate sobre cómo “apalancar” las políticas públicas en beneficio de toda la Argentina. En este espacio participarán los gobernadores de las provincias agroindustriales de la región centro y referentes del sector productivo. Entre las autoridades que confirmaron su presencia cabe mencionar a Omar Perotti, gobernador de la provincia de Santa Fe; Gustavo Bordet, gobernador de la provincia de Entre Ríos y Juan Schiaretti, gobernador de la provincia de Córdoba. La moderación la realizarán Luis Zubizarreta, presidente de ACSOJA y Germán Fogante, quien forma parte de la Comisión Directiva de la entidad y es miembro de AAPRESID.

“Desde ACSOJA buscamos instalar a nivel país una agenda agroindustrial productiva con la fuerza política de las provincias y el territorio, pensando en la promoción de iniciativas públicas, que contribuyan a revertir el estancamiento que atraviesa la cadena de la soja desde 50 años”, comentó el presidente de ACSOJA.

El cierre del Seminario estará a cargo de Guillermo “Willy” Kohan, periodista especializado en economía, finanzas y negocios, con destacada participación en conferencias y seminarios en el país y en el exterior, quien hará una reflexión final sobre los temas tratados en este último Panel. “La experiencia y mirada de Willy como referente en la economía y en los medios de comunicación nos aportará mucho valor para repensar juntos el futuro de nuestra cadena”, agregó Zubizarreta.



CONCURSO

En el seminario se realizará el lanzamiento del Concurso de Valor Agregado en Soja, enfocado tanto a la producción industrial como a la de alimentos, dirigido a investigadores y técnicos de la actividad pública y privada.

El evento es de acceso libre y gratuito y requiere de inscripción previa. Para mayor información ingresar a https://www.seminarioacsoja.org.ar/