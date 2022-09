US$ 3.564 millones por el dólar soja en dos semanas

El ingreso de divisas por parte del sector agroexportador alcanzaron los US$ 3.564 millones en las primeras dos semanas de vigencia del Programa de Incremento Exportador, y le permitió al Banco Central (BCRA) engrosar sus reservas en US$ 2.100 millones en lo que va de septiembre.

De esta manera, tras diez sesiones de vigencia del tipo de cambio diferencial de $200 por dólar para el complejo sojero solo durante septiembre, la liquidación de divisas por parte del sector exportador ya sobrepasó la mitad de lo estipulado para todo el mes, cuya meta establecida por el Gobierno era de US$ 5.000 millones a la hora de anunciar la medida.

Durante la semana, la liquidación ascendió a US$ 1.886 millones, según indicó el analista de PR Corredores de Cambio, Gustavo Quintana.