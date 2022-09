Amplia aceptación de gremios estatales a la propuesta salarial de la Provincia

La revisión de las diferentes mesas de negociaciones paritarias realizadas con los representantes gremiales de la administración central durante el mes de septiembre, deja como saldo un marcado acompañamiento a la oferta salarial propuesta desde el gobierno de la provincia.

La aprobación por parte de los gremios estatales del diagrama de recomposición salarial propuesto desde el ejecutivo provincial, luego de realizar en diferentes formatos las respectivas consultas a sus bases, es uno de los datos singulares de todo este proceso.

La aceptación, por parte de gremios como UPCN, ATE, AMRA; de sindicatos como Luz y Fuerza que negocian sus pautas salariales con la EPE, e incluso gremiales docentes como SADOP, UDA y AMET, permitió la rúbrica de los acuerdos arribados en las diferentes mesas paritarias. El único gremio que no lo hizo fue AMSAFE.

Los ministros de Economía, Walter Agosto; de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Manuel Pusineri; y de Educación, Adriana Cantero, firmaron en representación del Estado provincial, la convalidación de la propuesta salarial para los trabajadores de la administración central, como así también para los docentes de establecimientos públicos y de gestión privada que aceptaron el ofrecimiento.

El ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, puntualizó una vez más que el acuerdo alcanzado con los representantes sindicales consiste “en un esquema que contempla un 20% de aumento en setiembre, 7% en octubre, 7% en noviembre y 5% en diciembre, con la incorporación de una cláusula de revisión para el último mes del año”. En este sentido, destacó que se va a finalizar el año con una nueva negociación, y agregó que “a la revisión del mes de diciembre estamos llegando con un piso del 77% anual de acuerdo a lo convenido”.

Pusineri destacó que en el marco de lo acordado “está presente un esquema de recuperación de actividades y turnos, sobre todo en aquellas dependencias como las de salud o los registros que funcionan con esta modalidad de reserva previa. Las modalidades de recuperación las va a ir definiendo cada área, pero esto se va a hacer”, consignó el ministro.

En la misma línea, la ministra de Educación Adriana Cantero indicó que “además del incremento salarial acordado, también avanzamos muchísimo en acuerdos no salariales. Por ejemplo, que –los docentes que aceptaron la propuesta- desarrollen clases efectivas hasta el día 23 de diciembre. Esto fue un requerimiento ético, diría yo, para que los chicos puedan alcanzar los objetivos de los contenidos propuestos para cada grado y nivel”.

Para Cantero, “se acordó –con los docentes que aceptaron la propuesta del gobierno- que se dicten clases hasta esa fecha y que estén con la totalidad de los alumnos, garantizando el derecho a la presencialidad y la posibilidad de cerrar los objetivos pedagógicos propuestos para el año”. Un detalle no menor: para quienes aceptaron la propuesta del gobierno y la recuperación de contenidos, objetivos, turnos y días de clase que integró la oferta del Gobierno no se les descontarán los días de paro. En la misma lógica, a los docentes que adhirieron a los paros de AMSAFE, se les hará el descuento correspondiente.

La propuesta salarial del gobierno, (cuyas características centrales pueden apreciarse en el cuadro adjunto, donde se explicita además la cláusula de revisión en diciembre y se incluye el aporte nacional Fonid) fue rechazada por AMSAFE. Esos fueron los números ofrecidos por el gobierno provincial, y sujetos a nueva discusión en la mesa paritaria de diciembre.

Bien vale consignarse que el sueldo inicial garantizado por la paritaria nacional docente alcanza a $ 70.000 mientras que en Santa Fe, en septiembre un maestro de grado tendrá un sueldo inicial de $102.778.

A la luz del rechazo de AMSAFE, desde Trabajo se ratificó que se descontarán todos los días de paros dispuestos por el gremio docente y no recibirán los aumentos establecidos en la paritarias. Si bien las conversaciones con AMSAFE van a continuar en los próximos días ya se dispusieron los descuentos por la falta de contraprestación del servicio laboral de los docentes que hicieron paro.

El gobierno provincial considera que se cumplieron con todas las obligaciones acordadas con las entidades gremiales, por ejemplo, que se cumplió con llamar a las paritarias, con pagar los sueldos en tiempo y forma, con abonar el aguinaldo por anticipado, es decir, una serie de obligaciones donde el Estado se ajustó a derecho. Desde el ámbito gubernamental, se consideraron “excesivas” las medidas de fuerza dispuestas por AMSAFE, tanto las ya realizadas como los 6 días de paro que se vienen en las próximas dos semanas.

Desde Educación, también se lamenta la situación porque son los chicos quienes más pierden luego de dos años de actividad no presencial por la pandemia, donde los padres debieron multiplicarse para acompañar a sus hijos en las actividades y ahora, se encuentran con un escenario donde no hay perspectivas de avance en el aprendizaje de los chicos y con obstáculos puestos en la posibilidad establecer días de recuperación de actividades por parte de la gremial docente.