La Secretaria de Auditoría, Evaluación y Transparencia, Cecilia Gallardo mantuvo una reunión con el CPN Leandro Chavarini, con el objetivo de conocer la información vinculada al proceso de Auditoría Externa. En el encuentro, el auditor externo presentó los avances del proceso remarcando como positivo que, a la fecha, todas las oficinas respondieron los pedidos de informes en tiempo y forma. Resta ahora el análisis de la información y el cruzamiento de datos con los sistemas informáticos municipales. “Se prevé la entrega del informe final en el mes de noviembre como también una reunión con la Comisión de Seguimiento conformada específicamente para este fin con concejales de la ciudad”, resaltó Gallardo. “Uno de los ejes de gestión del intendente Luis Castellano es la transparencia. En ese sentido, desde esta área buscamos implementar distintas acciones que permitan abrir la gestión porque entendemos la importancia del control externo para la rendición de cuentas a la ciudadanía”, agregó. Vale aclarar que este proceso se enmarca en la Ordenanza N° 5.097 y sus modificatorias. La primera auditoría externa fue en el año 2020.

Hay que recordar que en marzo el proyecto se había votado en el Concejo Municipal, donde se estimaba, en la ocasión, que la auditoría externa sería terminada a mediados de año, según lo adelantado por el edil Leonardo Viotti antes de la votación. El contador Leandro Chavarini, de la ciudad de Santa Fe, fue el único que se presentó y es el mismo que realizó la auditoría de 2020. Se trata de una auditoría con un plan de unas 552 horas para analizar la emergencia sanitaria desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020 hasta junio de 2021. En el presupuesto de este año se fijaron $ 600.000, el costo estimativo será de $ 2.300.000 y habrá que hacer una modificación de las partidas. Al respecto, Gallardo había remarcado que "el presupuesto es armado por el DEM en septiembre y en ese momento no conocemos los temas a auditar. Es un paso muy importante para reforzar el compromiso del Ejecutivo por la transparencia de toda la gestión".

En tanto, la defensa la había formulado el concejal Leonardo Viotti, afirmando que "este segundo proceso de auditoría viene con retraso por distintas situaciones, prorrogamos la aplicación para este año y la oferta por hora es superior a lo calculado. La comisión de auditoría externa nos reunimos con el único oferente, quien brindó detalles sobre el trabajo exhaustivo, objetivos, plazos, mantener el precio y no aumentar la hora profesional de más de $ 300.000. Aceptó el trabajo y a mediados del año estará terminada la auditoría sobre el uso de los fondos en la pandemia desde 2020 hasta mediados de 2021, para analizar los fondos extras del Municipio, las donaciones, qué trabajos se hicieron, cuáles se dejaron de hacer, qué programas no se ejecutaron, con un control de todos los recursos utilizados, para que la marcha del Ejecutivo no se detenga. A mitad de año vamos a definir una temática para la auditoría del 2022".