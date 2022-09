Un brillante sábado de Máximo Gauchat

Luego de empezar su actividad el viernes, ayer tuvo continuidad el programa de la octava fecha del Turismo Pista en el circuito número 9 del autódromo "Oscar y Juan Gálvez" de la ciudad de Buenos Aires.

En la Clase 2, que tiene entre sus protagonistas a nuestros representantes, lo tuvo como destacado en la jornada sabatina a Máximo Gauchat (VW Up), que luego de establecer la pole, finalizó segundo en la primera serie.

Cristian Vaira ocupó el 10° lugar en el mismo parcial, en tanto que José Luis Costamagna, Maximiliano Andreis y Ricardo Saracco, concluyeron 11°, 13° y 14°, respectivamente (todos con VW Up) en la tercera, de acuerdo con estos resultados:

Primera serie: 1° Santiago Lantella (Ford Ka), en 9m15s635, a un promedio de 130,346 Km/h; 2° Máximo Gauchat (VW Up) a 1s085; 3° Gastón Fontana (Corsa) a 2s130; 4° Juan Cruz Paulides (Corsa) a 2s411; 5° Mariano Sala (Corsa) a 5s717; 6° Matías Quaglia (Celta) a 5s868; 7° Julián Modica (Corsa) a 7s007; 8° Nicolás Herrera (VW Up) a 8s789; 9° Nicolás Bonfiglio (VW Up) a 9s098 y 10° Cristian Vaira (VW Up) a 9s887.

Segunda serie: 1° Cristian Garbiglia (Corsa), en 9m14s940, a un promedio de 130,509 Km/h; 2° Santiago Tambucci (Celta) a 595 milésimas; 3° Matías Depetris (Ford Ka) a 2s323; 4° Juan Haesevocts (Way) a 2s935; 5° Luciano González (Corsa) a 5s297; 6° Alejo Cravero (VW Up) a 6s816; 7° Andrés Calderón (VW Up) a 8s910; 8° Sebastián Rodríguez (Corsa) a 10s161; 9° Franco Nazzi (VW Up) a 14s397 y 10° Rubén Arguissain (VW Up) a 14s645.

Tercera serie: 1° Pablo Vázquez (VW Up), en 9m20s480, a un promedio de 129,219 Km/h; 2° Martín Chico (VW Up) a 3s635; 3° Santiago Paincho (Corsa) a 4s285; 4° Lucas Bayala (Corsa) a 4s290; 5° Luigi Melli (Corsa) a 4s320; 6° Martín Leston (VW Up) a 4s985; 7° Franco Fauret (VW Up) a 6s664; 8° Franco Melli (Corsa) a 8s389; 9° Alejandro Torrisi (Corsa) a 11s196; 10° Juan Escala (Way) a 13s158; 11° José Luis Costamagna (VW Up) a 13s716... 13° Maximiliano Andreis (VW Up) a 16s521 y 14° Ricardo Saracco (VW Up) a 19s125.

Cronograma: hoy a las 10:35 se disputará la final a 16 vueltas ó 30 minutos de duración.