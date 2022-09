Cabandié pidió castigar a los dueños de campos incendiados

El ministro de Ambiente y Desarrollo, Juan Cabandié, consideró que la Justicia debería "sancionar" a los dueños de los campos quemados durante los últimos años en la zona del Delta del río Paraná para evitar que se repitan esos episodios.

"Le pedimos a la Justicia hace dos años y cuatro meses que investigue y juzgue a los responsables. Desde el Ministerio de Ambiente no tenemos poder de policía", remarcó el funcionario. Asimismo, sostuvo que "Pedimos mayor presencia de la provincia de Entre Ríos y que se sancione a los titulares de los campos donde se realizan las quemas".

En declaraciones a la prensa, durante la recorrida que realizó hoy en la zona afectada, Cabandié expresó que "el sector ganadero quema pajonales porque no sirven para el engorde de ganado y amplía así la superficie de pastoreo".

"Esto no es con encono, la idea no es apuntar contra el sector agropecuario que es fundamental para el sostenimiento de la economía argentina. Le pedimos al sector ganadero que no lo hagan de esa forma, porque cien personas afectan a tres o cuatro millones de habitantes de la costa del río Paraná". añadió.

Cabandié se refirió específicamente al perjuicio que padecieron los últimos días los habitantes de la zona costera de Santa Fe, especialmente Rosario, donde hubo densas columnas de humo provenientes de Entre Ríos, donde está el epicentro de los incendios.

Hasta el momento, los especialistas sostienen que ya se quemaron cerca de 100 mil hectáreas, en el marco de una situación agravada por una sequía prolongada y generalizada.

El ministro puntualizó también que "la Constitución Nacional establece que los recursos naturales pertenecen a las provincias, por lo tanto estas tienen responsabilidad sobre dichos recursos".

Cabandié estuvo en la ciudad santafesina de Alvear, donde se estableció la base para combatir los incendios, junto al secretario de Monitoreo y Control Ambiental, Sergio Federovisky, y otros funcionarios provinciales. Actualmente, trabajan en el operativo de combate 64 brigadistas y seis medios aéreos dispuestos por el Sistema Nacional de manejo del Fuego (SNMF), entre aviones hidrantes y helicópteros con helibalde, y también para el traslado de personal.



EN CÓRDOBA

Dos nuevos focos de incendio se originaron ayer en la provincia de Córdoba, uno de elllos en la localidad de Sampacho, y el otro en Villa Cura Brochero, que se sumaron al que ya estaba activo en Panaholma, según informó la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático y Catástrofes.

En Sampacho, departamento de Río Cuarto, se inició un nuevo foco, donde se quema rastrojo (residuos que quedan en la tierra tras la cosecha), mientras que en Brochero (paraje La Gloria) también están trabajando los brigadistas, lo mismo que en Panaholma, en la zona de Traslasierra.

Los bomberos voluntarios de la zona y el Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes de Córdoba (Etac) intentan combatir el fuego. Además, alertó que las condiciones climáticas de este viernes y sábado no son favorables para el control del fuego.

El organismo aseguró que “el riesgo por incendios forestales es extremo”. Los fuertes vientos, que llegaron a los 60 y 70 km por hora, avivaron las llamas y complicaron el trabajo de los brigadistas. “Están trabajando en todos los puntos los cuarteles y el ETAC de Traslasierra”, señaló el secretario de Gestión de Riesgo Climático, Claudio Vignetta.

Como medida para controlar las llamas y hacer “un ensanche para lograr contener el fuego”, cortaron la Ruta 15. Además, debido a la reducción de la visualización de los caminos, la Policía Caminera de Córdoba informó que hay cortes totales en la ruta nacional 158 en el acceso sur en Las Perdices y al norte de General Deheza y la ruta nacional 8 a la altura del kilómetro 238.

“El fuego es muy extenso, son muy complicadas las condiciones para trabajarlo. Sobre la ruta de La Cuesta de San Luis el fuego no pudo ser contenido”, señaló a los medios locales Diego Quevedo, el jefe de Bomberos de Mina Clavero.

El incendio de Panaholma es el único foco de fuego que quedó activo. En cuanto a los que se habían registrado en Potrero de Garay, General Deheza, Las Perdices, Villa Giardino y Villa Las Rosas se está realizando una guardia de las cenizas para prevenir un nuevo incendio.

Por otra parte, debido a los incendios se suspendió el Rally Argentino. El evento deportivo estaba previsto para realizarse desde este viernes hasta el domingo en Villa Carlos Paz. Desde el gobierno de Córdoba quedaron a disposición de programar una nueva fecha.

“El Gobierno de Córdoba ratifica su disposición para realizar el evento en una nueva fecha donde las condiciones climáticas sean apropiadas para el desarrollo del mismo sin que importe riesgos para la vida, los bienes y el patrimonio ambiental de la provincia”, informó el comunicado.