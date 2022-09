Amsafe rechazó la oferta salarial de la Provincia y convocó a un plan de lucha

La mayoría de los docentes agrupados en la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafe) no aceptó la oferta salarial formalizada por el Gobierno provincial el lunes pasado en el marco de la paritaria, consistente en un incremento del 39 por ciento de septiembre a fin de año, y a la vez redobló la apuesta con un nuevo plan de lucha de 72 horas para la próxima semana y la siguiente.

El gremio de los docentes de escuelas públicas quedó aislado en este conflicto salarial, ya que ayer el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP) confirmó una respuesta positiva a la propuesta que se basa en un incremento del 20% para septiembre, 7% para octubre, 7% para noviembre y 5% para diciembre, mes en el que además se reabrirá la negociación para una revisión que evalúe cuánto avanzó la inflación y cuánto los sueldos a esa altura del año.

De esta forma, el aumento de las remuneraciones del sector público santafesino llegará al 77% entre marzo y diciembre. El miércoles los empleados estatales nucleados tanto en la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) como de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) habían aceptado la recomposición salarial y cerrado el conflicto en el marco del cual también habían efectuado medidas de fuerza durante agosto.

Precisamente, antes de la reapertura paritaria que se concretó el primer día de este mes, el ministro de Trabajo de la Provincia, Juan Manuel Pusineri, adelantó que se descontarían los días no trabajados por medidas de fuerza en agosto -lo que después fue ratificado por el gobernador, Omar Perotti-, aunque era un tema a incluir en la mesa de negociaciones: todos aquellos que aceptaran la oferta no sufrirán ningún tipo de recorte a sus salarios.

¿Cuál fue la reacción del Gobierno santafesino una vez que se confirmó la decisión de Amsafe? Ratificar la oferta presentada, descartar una reformulación de la misma y confirmar que se avanzará en el descuento del salario de los docentes que no aceptaron el reajuste. "No se liquidarán los aumentos y se comenzará con el descuento de los días no trabajados durante el mes de agosto. La propuesta del gobierno es la que se conoce y ha sido aceptada por la mayoría de los gremios del sector público provincial", expresó ayer poco después del mediodía el propio Pusineri, quien no ocultó su decepción y malestar por la escalada del conflicto que tiene como perjudicados directos los alumnos de las escuelas públicas de todos los niveles inicial, primario, secundario y terciario. El funcionario insistió que los descuentos en los salarios docentes no serían menos "a los 30 mil pesos".

A partir de estas dos posiciones en apariencia inflexibles que plantean Amsafe y el Gobierno provincial, se genera un laberinto del que será difícil encontrar la salida sin costos elevados. En esta pulseada, nadie quiere dar un paso atrás y mostrar públicamente una derrota, por lo que sindicalistas y funcionarios deberán extremar su creatividad en busca de una solución que, ante la percepción pública, maquille o disimule un eventual retroceso. De todos modos, en este juego de porfiados son los chicos y chicas los grandes perdedores.

Amsafe realizó ayer cerca del mediodía su asamblea provincial para contar los votos de sus bases. "Luego de realizar las asambleas departamentales, 30.675 docentes participaron de la votación. Un total de 14.854 optaron por aceptar y 15.477 por rechazar la propuesta paritaria", informó el gremio en un breve comunicado. En este marco, la resolución de la asamblea fue:

• Rechazar la propuesta emanada del gobierno

• Convocar a un paro por 72 hs. durante los días 20/21/22 de septiembre.

• Convocar a un paro por 72 hs. durante los días 27/28/29 de septiembre.

• Exigir al gobierno el mejoramiento integral de la propuesta emanada de la paritaria.

De esta manera, el gremio que preside el santafesino Rodrigo Alonso, endurece su plan de lucha, que desde el reinicio del ciclo lectivo el mes pasado acumula 10 días de paro durante agosto y 1 día en septiembre.

Tras la asamblea, Alonso expresó ante los periodistas que "hubo una participación multitudinaria con 30.675 compañeros que votaron a lo largo y a lo ancho de toda la provincia de Santa Fe". "Se trata de un llamado de atención al gobierno provincial, en dónde queda claro que la resolución de los conflictos nunca se resuelve con amenazas, ni con los descuentos, sino con una propuesta paritaria que implique la mejora salarial y laboral de la docencia santafesina y también que impliquen poder discutir las políticas educativas para mejorar los procesos enseñanza aprendizaje", sostuvo el dirigente.

Alonso declaró que la oferta presentada el lunes pasado por la Provincia es "insuficiente" a la vez que consideró que "el Gobierno está en condiciones de mejorarla para colaborar con el poder adquisitivo de los trabajadores activos y compañeros jubilados". En este sentido, agregó que "de los 19 departamentos, 12 votaron por la aceptación y siete por el rechazo, lo que significa que todos los compañeros a lo largo de la provincia lo que discutían era una estrategia, pero todos tenían una valoración común de lo que fue la propuesta paritaria, que no era suficiente".



EN EL DEPARTAMENTO

CASTELLANOS

Tras la asamblea del martes pasado, los docentes afiliados a Amsafe del departamento Castellanos votaron en las escuelas durante el miércoles y jueves con triunfo de la moción a favor de rechazar la oferta salarial impulsada por el gobernador, Omar Perotti, quien vive en esta ciudad cabecera de la región.

De acuerdo a la información proporcionada por la Comisión Directiva que preside Adrián Oesquer, se presentaron tres mociones:

-La moción 1 que planteaba rechazar la oferta y continuar el plan de lucha con paro de 72 hs los días 20, 21 y 22 de septiembre con acciones regionales, paro 72 hs. días 27, 28 y 29 de septiembre con realización de acciones provinciales cosechó 635 votos.

-La moción 2, que consistía en aceptar la propuesta del gobierno provincial en paritaria, manifestando la disconformidad por considerar insuficiente el porcentaje con quita de colaboración, obtuvo 707 sufragios.

-Finalmente, la moción 3 que impulsaba el rechazo de la oferta y continuar el plan de lucha con paro de 24 hs. el día 22 de septiembre y 48 hs los días 26 y 27 de septiembre logró 407 votos.

Así, con un total de 1.749 docentes votantes en el departamento Castellanos, 1.042 se inclinaron por rechazar el ofrecimiento salarial y 707 por aceptar.

Con el plan de lucha lanzado por Amsafe, comienza una etapa de desgaste para ver quién soporta con mayor fortaleza el desgaste inevitable que habrá para las dos partes. La posibilidad de que el Ministerio de Trabajo dicte una conciliación obligatoria no está, al menos hasta ahora, sobre la mesa. El Gobierno provincial, además, no convoca a dialogar mientras hay una convocatoria en marcha para efectuar paros de actividades.

Una pregunta que deslizó un funcionario del gobierno provincial gira en torno al nivel de acatamiento que tendrán las medidas de fuerza. ¿Y si muchos de los docentes que votaron por aceptar la oferta pero ahora sufrirán el descuento de los días no trabajados en agosto, que significará al menos 30 mil pesos, se declara en rebeldía y no adhiere a las medidas de fuerza de las próximas semanas? Ahí podría aparecer una llave para abrir el cerrojo del conflicto. De todos modos, por ahora es improbable.



SADOP Y AMRA, A FAVOR

Los docentes de la educación privada que están agrupados en SADOP aceptaron la propuesta salarial, aunque aclararon que fue en total disconformidad.

El secretario General del gremio, Pedro Bayúgar, aseguró que "hay una coerción que significa la amenaza de los descuentos, que todos repudiamos, y que hubo un malestar muy grande y tuvo que ver en el resultado porque como propuesta salarial no hay gran satisfacción".

Por último, la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) de la provincia de Santa Fe también se definió a favor de aceptar un aumento del 39 por ciento en sus salarios de ahora hasta fin de año.