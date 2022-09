Ceferino Mondino en la cumbre federal de Larreta

Dirigentes del PRO de Santa Fe, entre ellos el concejal rafaelino Ceferino Mondino, y de otras 21 provincias participaron el jueves por la mañana de la reunión convocada por el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, bajo el lema "Preparándonos para gobernar: un país federal".

Más de 150 referentes de 22 provincias entre senadores, diputados, intendentes, presidentes de partido y legisladores provinciales asistieron a la cita en el Centro Cultural Recoleta para avanzar en la agenda electoral del 2023. "El mismo fue un espacio de diálogo e intercambio federal con el objetivo de desarrollar planes de Gobierno para cada una de las provincias, a la altura de los desafíos que enfrenta Argentina", destacaron los organizadores.

Además de Mondino, por la provincia de Santa Fe asistieron el senador nacional, Dionisio Scarpin, la concejal rosarina, Anita Martínez, los diputados nacionales Germana Figueroa y Gabriel Chumpitaz, y la vicepresidenta del PRO santafesino y ex diputada nacional, Gisela Scaglia entre otros.

"Fue una jornada liderada por Horacio Rodríguez Larreta para hablar de trabajo, producción y potencial exportador del país y de nuestra provincia, con miras hacia un país federal. Un placer escuchar la disertación del ex ministro de Economía, Hernán Lacunza sobre la realidad macroeconómica actual. Se habló de unidad y de la necesidad de estar abiertos para ampliar la coalición", explicó Mondino ayer sobre su participación en el encuentro del larretismo.

Para el concejal rafaelino, Juntos por el Cambio "es la mejor herramienta que tenemos para derrotar al kirchnerismo, transformar nuestro presente y construir un mejor futuro". "Estamos convencido de que es JxC PRO el espacio que está llamado a liderar el cambio que la nación y la provincia necesitan, pero dejando de lado intereses personales y mezquindades particulares", enfatizó Mondino, quien tuvo un momento de diálogo directo con Rodríguez Larreta.

Así, el legislador de Rafaela parece haber tomado una posición clara en el marco de la pulseada interna de Juntos por el Cambio y las tensiones entre el ex presidente, Mauricio Macri y el jefe del Gobierno porteño.

Rodríguez Larreta, convertido ya en precandidato presidencial, logró una postal de consistencia política con más de 150 dirigentes de 22 provincias. Al mostrar ese músculo de campaña, en su cuenta de Twitter, dijo en referencia a la foto: "Acá está el equipo que va a transformar la Argentina. Con la fuerza de las provincias vamos a construir un gran país: unido, federal y con todos los argentinos. No alcanza con ganar la nación, hay que ganar en todas las provincias. Es por acá!".

"Estoy convencido de que hay que terminar con la grieta. Es difícil ponerse de acuerdo pero es lo que cambia la Argentina. Estamos trabajando en la definición del plan y en el consenso con nuestros socios políticos. Tan importante como tener un plan es tenerlo consensuado", dijo Rodríguez Larreta, quien reivindicó su perfil dialoguista y moderado.

"Vamos a pelear para ganar en cada una de las provincias", se aventuró.