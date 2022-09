Pidió acusar por la tentativa de femicidio a Sabag Montiel

BUENOS AIRES, 17 (NA). - El fiscal federal Carlos Rívolo pidió ayer que Fernando Sabag Montiel sea acusado por tentativa de femicidio por el atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Concretamente, la solicitud la hizo ante la jueza María Eugenia Capuchetti y sobre Sabag Montiel, quien ya fue procesado con prisión preventiva por la magistrada junto a su novia Brenda Uliarte por tentativa de homicidio, por lo cual permanecen detenidos.

Si bien el brasileño ya fue procesado por otro delito, es un debate que no está cerrado, ya que la Cámara Federal podría evaluar si se lo debe también imputar por la figura que pidió la Fiscalía.

En tanto, la tercera detenida, Agustina Díaz, al momento de ser indagada fue acusada de ser partícipe del atentado y también de encubrimiento.

Esa segunda figura es por conversaciones que tuvo vía chat con Uliarte, su amiga, en donde le consultó por qué Sabag Montiel falló en el disparo, dando a entender que sabía del plan criminal de atentar contra la vicepresidenta el 1° de septiembre pasado.

Rívolo trabaja en conjunto con otro grupo de fiscales en la causa: una del fuero federal y otra fiscal de juicio de instrucción criminal.

El equipo suele mantener reuniones frecuentes para ir evaluando paso a paso las pruebas y el avance de la causa.

En tanto, Nicolás Carrizo, el cuarto detenido por el atentado a la vicepresidenta, pidió su excarcelación antes de la indagatoria.

Lo hizo a través de su abogado Gastón Marano ante Capuchetti, quien cuenta con 24 horas para resolver si lo libera o no.

Carrizo fue detenido el miércoles en Comodoro Py cuando fue a buscar su teléfono que había dejado bajo análisis en el juzgado de Capuchetti.

Ante la magistrada, el cuarto detenido tiene previsto declarar aunque no responderá preguntas.