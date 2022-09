Atlético: los 20 que están en Mendoza y buscarán cortar la racha negativa de visitante

Atlético de Rafaela viene de ganarle a San Telmo y consiguió cierta tranquilidad en su lucha por escaparle a los puestos de abajo, al descenso. La victoria era muy necesaria ya que llegaba tras perder en su visita a Chaco For Ever. Mañana tendrá un nuevo desafío como visitante y tratará de cortar con una racha negativa que ya lleva casi un año. La ‘Crema’ no gana en terreno ajeno desde el 25 de septiembre de 2021 cuando superó 2-1 a Tristán Suárez en Ezeiza. Pasaron 19 partidos y solo cosecho 6 empates, las otras 13 veces se volvió con las manos vacías.

Y ahora se le viene una parada complicada: visita a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, elenco que suma 57 puntos y se encuentra en la zona alta de la tabla de posiciones. De local suma 16 presentaciones de las cuales ganó 10, empató 3 y perdió las otras 3.

El Lobo mendocino acumula tres victorias en fila y en su última presentación le ganó 1-0 a Guillermo Brown.

En lo futbolístico, el entrenador Ezequiel Medrán no tocará nada y volverá a repetir el 11 titular que viene de enfrentar y ganarle, con un gran primer tiempo, al Candombero.

De esta forma el equipo será con Julio Salvá en el arco; en el fondo una línea de cuatro con Federico Torres y Agustín Bravo por las bandas, Fabricio Fontanini y Mauro Osores como centrales. En el medio campo, Nicolás Laméndola, Facundo Soloa, Alex Luna y Jonás Aguirre; arriba: Claudio Bieler y Gonzalo Lencina.

El resto de la delegación que viajó anoche la completan: Nahuel Pezzini, Jonatan Fleita, Juan Galetto, Mateo Castellano, Emiliano Romero, Franco Faría, Guillermo Funes, Marco Borgnino y Mauro Albertengo.



DOMINGO 25 ANTE ALL BOYS

En la jornada de ayer AFA confirmó la programación de la fecha 35 de la Primera Nacional, ocasión en la cual Atlético de Rafaela estará recibiendo a All Boys. Dicho juego irá el domingo 25 de septiembre a las 19.30hs. Posteriormente la ‘Crema’ visitará a Güemes en Santiago del Estero y cerrará recibiendo al Deportivo Riestra.



INFERIORES DE AFA

Este sábado Atlético de Rafaela jugará con Nueva Chicago en una nueva fecha del torneo de Inferiores de AFA de la Primera Nacional. La jornada comenzará a las 9:00, jugando en el predio "Tito" Bartomioli las categorías Menores, mientras que las Mayores lo harán en Mataderos.