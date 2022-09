CRAR tiene un partido fundamental en casa

Este sábado se disputará la tercera fecha de la Reclasificación A del Torneo Regional del Litoral, con un partido trascendente para el Círculo Rafaelino de Rugby en la lucha por un lugar en el nivel principal en 2023. CRAR será anfitrión desde la 14.30 de Paraná Rowing, con el arbitraje de Fabián Prats. Cabe mencionar que nuevamente la jornada se disputará con antelación a lo habitual, debido a la presentación de Los Pumas ante Sudáfrica por el Rugby Championship en Independiente de Avellaneda. Por ello las pre-reservas se iniciarán a las 11 y las reservas a las 12.45.

El Verde tendrá como rival por tercer fin de semana consecutivo a un equipo que jugó la primera parte de la temporada en la elite y que quiere conservar su plaza. El conjunto entrerriano ganó los dos partidos disputados con bonus y es el único puntero.

Por su parte, CRAR derrotó a Provincial en el estreno y luego empató con Universitario de Rosario de visitante, en buenas producciones, y en caso de ganar podría alcanzar o superar a su rival. Por lo tanto, en este pasaje del tramo final de la temporada, sin dudas que es el partido clave.

La formación inicial dispuesta por el Head Coach Quique López Durando será con: Matías Rocchi, Martín Zegaib y Gastón Zbrun; Ignacio Sapino y Juan Cruz Karlen; Manuel Mandrille, Facundo Aimo (c) y Nicolás Gutiérrez; Esteban Appo y Martín Bocco; Ricardo Brown, Santiago Albrecht, Leonardo Sabellotti, Mateo Villar; Santiago Kerstens.

Los otros partidos de la fecha serán: Provincial vs. Alma Juniors, Agustín Suárez Silva; Los Caranchos de Rosario vs. Universitario de Rosario, Federico Longobardi; y Jockey de Venado Tuerto vs. Logaritmo de Rosario, Lucas Palacios.

Posiciones: Rowing 10 puntos; Los Caranchos 9; Universitario (R) 7; CRAR 6; Alma Juniors 4; Jockey (VT) 3; Logaritmo 1; Provincial 0.