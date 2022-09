Quema intencional en el basural

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - El incendio ocurrido el pasado sábado en la planta de tratamiento de residuos generó airada reacción en la comunidad. En la víspera dialogamos con el intendente, Gonzalo Toselli, quien remarcó que el incendio fue intencional y que hay una denuncia al respecto.

Por otro lado llevó tranquilidad al señalar que Cecilia Gabiani, subsecretaria de Ambiente y Servicios ayer por la mañana recorrió el predio y constató que no emanaba más humo.

En relación a lo llevado a cabo para contener la situación remarcó que trabajaron los Bombero, personal municipal y luego se sumó Recicom, una empresa que se dedica a estas tareas en plantas de residuos.

El jefe del Gobierno local resaltó que en esta planta el Municipio lleva mucha inversión, más de dos años, que trabajan en el saneamiento, sabiendo que no se utilizará por mucho tiempo, ya que todo se trasladará al Consorcio Ambiental.



Buena Perspectiva

Toselli se refirió en términos elogiosos a la reunión que recientemente tuvo desarrollo en Ataliva, el pasado 1 de septiembre -que ya fuera difundida en estas páginas- manifestando que se vislumbran buenas perspectivas, el encuentro fue importante y en su transcurso, los funcionarios provinciales presentes, hicieron saber por qué no se expidieron en relación al estudio de impacto ambiental elevado por el Municipio en relación a una nueva locación del Consorcio Girsu, eso sucedió porque querían ver otras opciones.

En virtud a ello el Municipio local ubicó otra opción en nuestra ciudad, y apareció otra en Palacios.

Toselli puntualizó que no se exige que se instale en nuestra ciudad, es válido que se instale en otro lugar, lo importante es que las 18 comunidades participantes puedan contar con este servicio que, es imprescindible. Destacó que todos están en sintonía.

Por otra parte recordó que Sunchales ya adquirió la planta separadora, que está guardada a la espera de ser puesta en uso.



Invitación a reflexionar

En sus redes sociales la Municipalidad convocó a la ciudadanía a reflexionar, y emitió un informe, que reproducimos seguidamente.

Ante el incendio desatado en la Planta de Tratamientos de Residuos Sólidos Urbanos de la Municipalidad de Sunchales el día domingo, pusimos en práctica el plan de contingencia para detener el avance del fuego y así extinguirlo. En ese sentido, equipos municipales: desobstructor, tanques de riego, camiones para trasladar tierra, palas mecánicas (una en el relleno y la otra cargando la tierra en el loteo de servicio) y recientemente una retropala, concurrieron al lugar con los fines de colaborar con el trabajo de los bomberos. Se definió una estrategia que consiste en circunscribir el fuego al menor espacio posible para evitar su dispersión y reducir la presencia de humo.

Desde la Muni queremos agradecer el rápido y permanente accionar de los bomberos voluntarios y de todos los empleados municipales afectados en las acciones de esta emergencia.

A las vecinas y vecinos queremos comunicarles que hoy en día continuamos trabajando para contener el fuego- el parte fue difundido el jueves pasado- y garantizar la seguridad en nuestra comunidad.

Apelamos a la responsabilidad y a la conciencia ciudadana ante semejante situación, y alentamos a las y los sunchalenses que se sigan comprometiendo con la sostenibilidad del ambiente y repudiemos juntos la quema intencional.