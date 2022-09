Gauchat fue décimo en la primera sesión clasificatoria

El Turismo Pista marca un nuevo récord de pilotos participantes en la octava fecha de este fin de semana en el autódromo de Buenos Aires. De acuerdo con el informe de prensa de la competencia que tiene lugar en el circuito 9, la categoría presenta 162 participantes en sus tres clases. La Clase 1 tiene 54 pilotos inscriptos, la Clase 2 vino con 53 y la Clase 3 lo hizo con 55, teniendo en cuenta que en las Finales podrán largar 48 habilitados.

Este viernes comenzó la actividad en pista con los entrenamientos y la primera tanda de clasificación. Felipe Martini, en la Clase 1, Cristian Garbiglia, en la Clase 2, y Nicolás Posco, en la Clase 3, se quedaron con la pole provisoria.

La Clase intermedia es la que más nos interesa por la participación de cinco pilotos de nuestra ciudad y zona. En esta ocasión Garbiglia se quedó con lo mejor tras cerrar una vuelta de 1m31s103. Dejó como escolta a Martín Chico a 13 centésimas y tercero a Santiago Tambucci a una diferencia de 231 milésimas. A su vez, cuarto fue Gastón Fontana y quinto Alejo Cravero.

El mejor piloto de nuestra ciudad ubicado fue Máximo Gauchat (VW Up), en la décima posición, a 623 milésimas de Garbiglia. El susanense José Luis Costamagna (VW Up) finalizó 14º a 919 milésimas, Cristian Vaira (VW Up) fue 24º a 1s307, Ricardo Saracco (VW Up) 32º a 1s695, en tanto que Maximiliano Andreis (VW Up) clasificó 44º.

En la Clase 1, Martini fue el más rápido de la primera tanda clasificatoria con un tiempo de 1m34s064. Segundo se ubicó Adrián Oubiña a una diferencia de tan sólo 13 milésimas y tercero finalizó Miguel Cangelaro a 40.

En la Clase 3, Posco fue el dominador de la primera tanda clasificatoria con un registro de 1m29s145. Segundo culminó Thiago Martinez a 20 milésimas y tercero se posicionó Pablo Grippo a una diferencia de 23 centésimas.

La actividad para el Turismo Pista en Buenos Aires continuará este sábado a las 8.30, cuando se ponga en marcha la segunda clasificación para la Clase 1.

Las series de la Clase 2 se disputarán a las 13.50, 14.20 y 14.50.