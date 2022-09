Desde la mitología griega a Beethoven

Por Ing. Hugo N. Bruno*



Cierto día escuché a mis nietos y nietas tararear cierta melodía por lo que les pregunté cómo se llamaba, me contestaron “La alegría”. Sabiendo de qué se trataba, pensé en ese momento en la rica trayectoria histórica que mediaba entre la mitología griega, Beethoven, y mis nietos. Decidí entonces, internet mediante, investigar y escribir sobre el tema.

Con mucha frecuencia sucede que canciones, temas, movimientos, arias, valses, marchas, etc. se desprenden de la obra madre, se los satelice y se los trate como si fuesen autónomos. Estas derivaciones ocurren en óperas, ballets, conciertos, sinfonías, sonatas y demás variantes musicales.

Vamos entonces hacia el origen mitológico de “LA ALEGRÍA”.



HELIOS, EL DIOS SOL

El sol, fuente de luz y de vida, ha sido venerado desde el principio de la humanidad. Su calor abriga y su luz ilumina, protegiendo a los hombres de elementales necesidades. Los griegos dieron forma humana a sus dioses y en el caso del sol, su personificación fue Helios.

Imaginaron a Helios como un joven de gran belleza, coronado con la brillante aureola del sol. Diariamente recorría los cielos con su carro tirado por cuatro corceles que arrojaban fuego de sus fauces. Esto le permitía atacar por los aires y avanzar con una gran rapidez.



CAMPOS ELÍSEOS (MITOLOGÍA)

Se denominan Campos Elíseos ya que Elíseo es la adveración de Helios, Dios Sol. Por lo tanto, estos campos son considerados como una sección paradisíaca, lugar sagrado donde las almas inmortales de los hombres y mujeres virtuosos y los guerreros heroicos han de pasar la eternidad en una existencia dichosa y feliz, en medio de paisajes verdes y siempre floridos, bajo el sol.



AVENIDA DE LOS CAMPOS ELÍSEOS

Dado que se trata de una avenida vastamente conocida, incluimos el tema solo a fines ilustrativos, pretendiendo no desviar el eje de este relato.

Los Campos Elíseos es la principal avenida de París, desde el Arco de Triunfo hasta la plaza de la Concordia. Su nombre proviene de la mitología griega, asociada a la idea de una existencia dichosa y feliz como se ha dicho precedentemente.

Johann Christoph Schiller (Von Schiller) nació el 10 de noviembre de 1759 en Weimar, Alemania. Fue un poeta, dramaturgo, filósofo, historiador y editor alemán. Muchas de sus obras de teatro pertenecen al repertorio habitual del teatro en alemán.

La Oda a la Alegría, su obra más famosa, fue incorporada por Ludwig van Beethoven en el movimiento coral de su novena sinfonía:



Oda a la alegría

Letra del coro (Simplificada)

Cuarto movimiento # sinfonía N°9 (Coral)

Beethoven



¡Oh amigos, dejemos esos tonos!

¡Entonemos cantos más agradables y llenos de alegría!

¡Alegría! ¡Alegría!

Gozosos como vuelan sus soles a través del formidable espacio celeste, corred así,

hermanos, por vuestro camino alegres como el héroe hacia la victoria.

¡Abrazaos millones de criaturas!

¡Que un beso una al mundo entero!

Hermanos, sobre la bóveda estrellada debe habitar un Padre amoroso.

¿Os postráis, millones de criaturas?

¿No presientes, oh mundo, a tu Creador?

Búscalo más arriba de la bóveda celeste

¡Sobre las estrellas ha de habitar!



* Hugo N. Bruno es Ingeniero, habiendo sido Profesor Consulto de la UTN. En la actualidad se dedica a escribir sobre temas de divulgación.