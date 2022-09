Funciones teatrales en espacio Planta

En el espacio autogestivo PLANTA, ubicado en calle Reconquista 697, se llevarán a cabo funciones de dos obras teatrales: "El nombre" y "Decir sí". Ambas pertenecen a la dramaturga Griselda Gambaro con la dirección de Paula Boero, proveniente de La Plata.

"El nombre", con funciones hoy a las 17:00 y a las 22:00, está protagonizada por Mirta Azzano; "Decir sí", la cual se estrenó los primeros días de septiembre, tendrá funciones hoy a las 20:00 y mañana, a las 20:00 y a las 21:30. Está protagonizada por dos actores rafaelinos, Mariano Patania y Danilo Monge.

Desde este medio, tuvimos la oportunidad de hablar con Paula Boero, quien desde su lugar de directora nos comentó detalles de las obras y del proceso creativo.

"En el año 2017, me piden para Teatro por la Identidad que plantee una obra para juntar fondos para abuelas. Mirta Azzano se me acerca y me dice que tenía ganas de hacer "El nombre". Lo encaramos estrictamente para eso. En el 2019, volvemos a hablar con Mirta; dijimos de hacerla y que tenga el recorrido que se merecía la puesta, ya que es particular y muy poética... -historia repetida, no se pudo hacer por la pandemia-. Después hablamos con Gambaro, dramaturga argentina a nivel nacional e internacional, quien nos extendió los derechos y volvimos a estrenar en agosto, en La Plata, 'El nombre'. A mí Gambaro me gusta mucho; es compleja para abordar, porque tiene textos que a priori parecen suaves, tienen humor, pero en realidad te golpean en diferido. Eso hace que te permita digerir los temas que trata la dramaturga", detalló Paula sobre el surgimiento de la obra.

Con respecto a la temática y al abordaje, agrega: "En el caso de 'El nombre', es la identidad. Gambaro hizo teatro abierto; estas dos piezas forman parte de esa secuencia. Duraba unos 35 o 40 minutos y lo escribió en la época de la dictadura. Era su forma de resistir, hablar de determinados temas, como si no se estuviera hablando de eso".

En cambio, el surgimiento de "Decir sí" fue diferente: "En este caso, yo conocía a Mariano Patania, uno de los actores. Él quería que yo lo dirija; lo había visto actuar y me había gustado mucho el registro actoral que tiene. Además, Danilo Monge y él querían hacer algo juntos. Empezamos a buscar obras, entonces, de dos actores, roles masculinos. Ya venía empapada con Gambaro, conocía la obra 'Decir sí' y se las di para leer. Les gustó y en enero pusimos fecha para estrenar en septiembre. Fue un proceso hermoso, de una búsqueda muy grande; es una puesta poco convencional de la obra".

Al hablar de la temática, también Paula expresa la distinción entre una y otra: "'Decir sí' a diferencia de 'El nombre', trata del poder del silencio, de quien ejerce poder tan solo con una mirada, y del poder que tiene la palabra y la quita de esa palabra, cuando no se puede hablar. Es una obra de 35 minutos, muy estallada por la puesta de humor".

Esta obra que se estrenó hace tan solo unas semanas, tuvo una respuesta muy buena por parte del público, quienes agotaron las funciones en cuestión de días: "Lo cierto es que un público muy disímil, reaccionaba de la misma forma. La gente se muere de risa, hasta el final en que te cae la ficha. Es interesante hablar de estos temas y hacer puestas ágiles, sensibles, atravesar lo dramático con el humor sin dejar de hablar de lo que hay que hablar. Estamos súper contentos de todo lo que fue el proceso y de la respuesta del público".

En cuanto al espacio elegido para llevar estas funciones teatrales adelante, Paula habla sobre lo importante de no limitarse a lo tradicional. "Cuando Danilo me envía las fotos del espacio PLANTA, me encantó. Nos recibieron muy amorosamente desde el primer minuto. No era una sala de teatro, pero teatro se puede hacer en cualquier lado. Pensé que ese era el lugar para 'Decir sí', ese y no otro".

Sobre los rafaelinos Danilo y Mariano, comenta: "Trabajar con actores de otras provincias me pareció absolutamente interesante. Hay muy buenos actores y actrices en el interior del país y es una hermosa oportunidad de hacer buen teatro independiente con ellos. Como experiencia me encantó y pretendo seguir haciéndolo".

Sin dudas, Paula es conocedora de la dramaturgia de Gambaro y utiliza sus textos para trabajar obras teatrales diferentes, con abordajes innovadores y actores que interpretan los roles a la perfección. Su búsqueda es, en lo que refiere a lo artístico, la unión de saber, sensibilidad y pasión. Solo basta ver para creer, asistir a las funciones y disfrutar de una gran puesta en escena.

Las entradas pueden adquirirse vía WhatsApp, al número 3492 320848 o por Instagram, @planta.experienciasvisuales.