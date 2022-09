Salto inicial en la Copa Santa Fe femenina

El gobierno de la provincia, junto a la Federación de la disciplina y sus Asociaciones, dio comienzo el jueves a la Copa Santa Fe Provincia Deportiva de Básquetbol Femenino en la ciudad de Rosario. El certamen, que en su tercera edición incluye la participación de 14 equipos, tuvo su salto inicial con el partido entre Náutico Sportivo Avellaneda y Unión de Santo Tomé, con triunfo del primero por 59 a 44.

El resto de la primera fecha se completa este fin de semana, incluyendo la presentación del campeón defensor, Ben Hur de nuestra ciudad. Las Lobas jugarán este sábado en Tostado ante el local San Lorenzo, a partir de las 21.30 con el arbitraje de Chaparro y Díaz, por la Zona A. En el mismo grupo, pero a las 19.30, Libertad de Sunchales visitará a Alma Juniors de Esperanza, con J. Rodriguez y Cechetti como jueces.

Durante el acto inaugural, la secretaria de Deportes, Florencia Molinero, resaltó que “hay una decisión del gobernador Omar Perotti de desarrollar y acompañar al deporte santafesino, sus instituciones y su comunidad”.“En esta oportunidad –continuó– con las Copas Santa Fe Provincia Deportiva, que por una decisión política incluye cinco disciplinas, y en ambas ramas”, a lo que agregó: “Ya tuvimos la Copa femenina de fútbol y se está jugando la masculina, al igual que el básquet, el vóley comenzó las Etapas Interregionales, y pronto presentaremos las propuestas del rugby y el hockey”.

Durante la presentación del certamen también estuvieron presentes los directores provinciales de Deporte Federados y Clubes, Raúl Araya y Kumei Fernández, y los dirigentes de la Federación de Básquetbol de la provincia de Santa Fe, encabezados por su presidente Roberto Monti.

La etapa inicial, dividida en 4 Zonas, se jugará todos contra todos con partidos de ida y vuelta, y clasifican los 2 primeros planteles de cada Grupo.Posteriormente, en Cuartos de Final se jugarán PlayOff y la Etapa Final, será un Final Four (1ro vs 4to y 2do vs 3ro) a disputarse en una sede única, donde los ganadores definirán el torneo.