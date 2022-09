El experimentado Diego Jara fue contratado por Ben Hur

Ben Hur anunció este viernes la contratación de Diego Jara para el Torneo Regional Amateur 2022/23. "La Joya" es la incorporación de mayor renombre hasta el momento para el equipo dirigido por Maximiliano Barbero, que de esta manera certifica sus aspiraciones de pelear nuevamente por el ascenso al Federal A.

El delantero oriundo de Concordia, que el venidero 4 de octubre estará cumpliendo 40 años, se encontraba sin club tras su paso por Racing de Córdoba. Con la Academia cordobesa enfrentó al Lobo en la polémica final de 2021 en cancha de Sportivo Belgrano de San Francisco.

Con el arribo del experimentado atacante, Ben Hur suma siete contrataciones, la mayor parte delanteros y volantes ofensivos. Previamente llegaron: Facundo Mustafá, Diego López, Alejandro Reyna, Cristian Barco, Joaquín Castellano (regresando al Club) y Brian Parada.

Cabe recordar que el Regional Amateur está previsto que se inicie el 16 de octubre.



SU TRAYECTORIA

Sportivo Las Heras de Concordia 2004-2006; Colegiales de Concordia 2006-2008; Patronato de Paraná 2008-2011; Unión de Santa Fe 2012-2013; Atlético Tucumán 2014; Patronato de Paraná 2015; Atlético Venezuela de Venezuela 2016; Instituto de Córdoba 2016-2017; Central Córdoba (SdE) 2017-2019; All Boys 2019; Colegiales de Concordia 2019; Gimnasia y Esgrima (CdU) 2020; Racing de Córdoba 2021-2022.

En total a lo largo de su carrera, Diego Jara consiguió seis ascensos: uno con Colegiales de Concordia, dos con Patronato de Paraná, dos con Central Córdoba de Santiago del Estero y uno con Racing de Córdoba. En 412 partidos de diferentes competiciones anotó 181 goles.



AMISTOSO

El jueves por la noche Ben Hur disputó un nuevo amistoso como preparación para el Torneo Regional. La BH visitó a 9 de Julio de Morteros en revancha del partido que habían jugado la semana anterior en nuestra ciudad.

En el complejo “La Villa de los Deportes” se disputaron dos encuentros de 60 minutos cada uno. En el primer partido, donde jugaron los titulares, el Lobo fue superior al elenco cordobés, pero no pudo reflejarlo en el resultado, fue derrota de la BH por 2-0. En el segundo partido, Ben Hur se impuso por 1-0, el único gol del partido lo marcó Andrés Grosso.

En el juego inicial, Maximiliano Barbero dispuso el mismo once que disputó el amistoso de la semana pasada, Astrada, Mathier, Bessacia, Alemandi, Contrera, Pogonza, Sola, Castellano, López, Bianciotti y Reyna.

En el segundo partido, el equipo inicial fue, Ilchischen, Asteggiano, Kinderknecht, Kummer, Grosso, Mustafá, Ibarra, Bessone, Barco, Parada y Ojeda.