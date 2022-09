Dólar soja: se vendieron 8,2 millones de toneladas

BUENOS AIRES, 17 (NA). - Los productores de soja ya vendieron 8,2 millones de toneladas para aprovechar la cotización especial del dólar a 200 pesos lanzada por el Gobierno para todo septiembre.

De acuerdo con las cifras de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, solo este jueves se vendieron 741.314 toneladas de soja, y desde el lunes 5 totalizan 8.223.417 toneladas, desde que el lunes de la semana pasada entró en vigencia el Programa de Incremento Exportador.

El dólar soja fue acordado con los principales complejos exportadores, que se comprometieron a liquidar soja y derivados por, al menos, US$ 5.000 millones.

Por las ventas ya realizadas, se estima que la liquidación final estará aún por encima de ese nivel.

Por su parte, los contratos nuevos de compraventa concertados en pesos sumaron en conjunto 485.195 toneladas y el valor promedio de esos negocios resultó en $69.937 por unidad de peso.

Además, también se destacaron las fijaciones de operaciones concertadas con anterioridad al miércoles por 159.553 toneladas, alcanzando un valor promedio de $70.103.

Con relación a los negocios pactados en dólares, los contratos de compraventa de soja registraron un valor promedio de US$ 368,80 por un volumen de 5.696 toneladas, mientras que se anotaron fijaciones por 22.381 toneladas a un valor promedio de US$ 356.