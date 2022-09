Arrancó la fecha liguista

Anoche se puso en marcha la fecha 12 del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con la disputa de tres adelantos.

En Sunchales hubo clásico, en el estadio de la Avenida, y terminaron igualando 1 a 1. Adrián Rodríguez abrió la cuenta para Unión y Kevin Muñoz, ya en tiempo de adición puso el empate. En el local se fue expulsado Cristian Sánchez.



Peñarol visitó al Deportivo Aldao y repartieron puntos. Fue 1-1 con gol de Leonardo Ochoa, de penal para el elenco de Villa Rosas y Cavallero para el local.



Por último, el Deportivo Ramona goleó 4-1 a Bochófilo Bochazo con goles de Matías Guglielmone, Lucas Volken (2) y Jordan Labasto. El tanto para el conjunto de San Vicente lo marcó Mauricio Citroni, de penal.



SIGUE ESTE VIERNES



El capítulo 12 del principal certamen de fútbol doméstico tendrá continuidad en la noche de hoy con dos encuentros, ambos en nuestra ciudad.

A las 21.30 hs. Arg. Quilmes vs Arg de Vila y a las 22.00hs 9 de Julio vs Florida.



COMPLETAN EL DOMINGO

12.00hs Ferrocarril del Estado vs Sportivo Norte, 15.30hs Atlético María Juana vs Ben Hur, Brown San Vicente vs Atlético de Rafaela, Dep. Tacural vs Talleres (MJ).



LAS POSICIONES EN PRIMERA: Ben Hur 29, puntos; 9 de Julio 24; Ferro 21; Sportivo Norte 16; Arg. Quilmes 18; Atlético de Rafaela 18; Dep. Ramona 17; Dep. Aldao 16; Dep. Tacural 15; Brown 17; Peñarol 15; Libertad 14; Florida 12; Arg. Vila 15; Unión 13; Atlético (MJ) 12; Bochazo 8; Talleres (MJ) 4.