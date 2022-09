Efectivos salvaron la vida de una beba

La Agencia de Investigación Criminal (AIC) intervino en el salvataje de una beba que presentaba dificultades respiratorias, en el edificio municipal de esta ciudad de Rafaela.

Los efectivos de la AIC, el subinspector de Policía Blanco y el suboficial Franco observaron que frente al edificio Municipal, una madre llevaba en sus brazos a una beba. Al notar la situación desesperada de la mujer los numerarios intervinieron en forma inmediata.

El trabajo en conjunto de los efectivos permitió que la beba expulse la flema que obstruía sus vías respiratorias, mientras se convocaba a una unidad sanitaria debido a la emergencia.

Posteriormente arribó una unidad móvil del servicio de emergencias SIES 107 para asistirlas y derivarlas al Hospital local.

Es de destacar la vocación de servicio de estos efectivos policiales, que no dudaron en intervenir y brindar las primeras asistencias, tanto a la beba para desobstruir sus vías respiratorias, y a su madre para contenerla ante la eventualidad.



DETENIDO POR

AMENAZAS

En la edición del domingo último informábamos que efectivos de Comisaría 13a. se constituyeron en una vivienda de calle Tucumán al 1000 aproximadamente, para dar cumplimiento a un mandato legal emanado de la jueza Cristina Fortunato.

La medida consistía en allanar la finca, a los fines de secuestrar elementos de interés en una causa que se investiga, y detener a su presunto autor. En el acto, y en presencia de testigos hábiles, se secuestraron una motocicleta 150 c.c., y una campera, pero no se detuvo al autor buscado.

Así las cosas, el hecho en cuestión tiene que ver con "amenazas calificadas" de las cuales fue víctima una mujer identificada como TC, por lo que finalmente en horas de la tarde del día miércoles, el hombre de 29 años de apellido "F.", se apersonó junto a su abogado particular en sede policial, procediéndose a su inmediata detención y posterior traslado a la Alcaidía de la UR V.