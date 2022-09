Quinto detenido de banda que robaba en Morteros

La Brigada Operativa de la División de Captura de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), detuvo este jueves a Brian E.S. que era requerido por la Fiscalía de la ciudad de Morteros (provincia de Córdoba), más precisamente por el fiscal Dr. Juan Fernando Avila Echenique.

El pasado 13 de septiembre los efectivos de AIC realizaron en Rosario una serie de allanamientos en conjunto con la policía de Morteros, donde lograron la detención de Lautaro V.P., y de Alan A.S., no logrando dar con el llamado Brian E.S. quien formaría parte de esta misma banda. A posterior el Juzgado interviniente libró un pedido de captura hacia esta persona.

Cabe recordar que además se hizo un allanamiento en avenida Gabriel Maggi al 1000 de Rafaela, donde detuvieron al rafaelino Kevin C. de 18 años quien también integraría esta banda.



SU PARADERO

Es por ellos que efectivos de AIC continuaron con las investigaciones, para dar con el paradero del quinto componente de la banda, logrando recabar información de que el requerido se estaría movilizando en un vehículo Renault Megane de color gris y que el mismo habría sido visto en la localidad de Puerto Gaboto.

Atento a ello, el personal se dirigió al lugar, montando un operativo discreto, y en un momento dado observaron a este hombre circulando en el automóvil antes mencionado por calle Pérez, y junto a el se encontraba una mujer y otro hombre.

Seguidamente se le da alcance al mismo a la altura catastral del 200, donde los efectivos le solicitaron que detengan la marcha para su identificación, quienes dicen llamarse Angel C.M. de 55 años, Rocío C.G. de 23, y el restante se identificó como Brian E.S. de 28 años.

A este último el personal le informó que según el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales, pesaba sobre su persona un pedido de captura de fecha 13 de septiembre último, solicitado por la Fiscalía de Instrucción de la localidad de Morteros, provincia de Córdoba.

El requerido no opuso reparo alguno, por lo que los efectivos procedieron a su aprehensión colocándole las esposas de seguridad.

Por orden del fiscal Avila Echenique de la Fiscalía de Morteros, los efectivos procedieron a la detención de Brian E.S. Además le secuestraron un automóvil Renault Megane, un celular, documentación, tickets de la provincia de Córdoba y otras pertenencias.

También se le dio conocimiento al Dr. Ledesma, fiscal de turno de la localidad de San Lorenzo, quien una vez impuesto de los pormenores del procedimiento, dispuso que se proceda a la detención de Brian E.S., se realicen los trámites de rigor y se lo traslade a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Morteros (Córdoba).