Atlético piensa en Gimnasia y Medrán repetiría el equipo

Atlético de Rafaela se prepara para su penúltimo viaje de la temporada 2022 de la Primera Nacional. El próximo domingo visitará a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, por la fecha 34. Luego recibirá a All Boys, irá a Santiago del Estero vs Güemes y cerrará en Alberdi con el Deportivo Riestra.

La idea que tiene en su cabeza Ezequiel Medrán, para ir por la primera victoria de visitante en el año, es repetir el mismo 11 titular que viene de ganarle a San Telmo. Los que venían con algunas molestias físicas ya se encuentran recuperados.

En la mañana de ayer la ‘Crema’ entrenó en el estadio Monumental donde el DT dispuso de algunos minutos de fútbol y trabajos tácticos.

El equipo formó con: Julio Salvá; Federico Torres, Fabricio Fontanini, Mauro Osores y Agustín Bravo; Nicolás Laméndola, Facundo Soloa, Alex Luna y Jonás Aguirre; Gonzalo Lencina y Claudio Bieler.

De no mediar inconvenientes esa será la formación que salte a cancha este domingo, a las 16.30hs, donde el conjunto albiceleste buscará cortar con una racha adversa de 19 partidos sin triunfos en terreno ajeno.

El plantel profesional albiceleste volverá a trabajar en la mañana de hoy y luego del entrenamiento quedarán confirmado los que viajan a Mendoza.



¿Y POR COPA SANTA FE?

Atlético de Rafaela y Colón de Santa Fe se enfrentarán por cuartos de final de la Copa Santa Fe. Dicho partido, único, se disputará en el estadio Monumental. Aún sin fecha ni horario confirmado.

Desde la ‘Crema’ esperan una respuesta por parte de la dirigencia ‘Sabalera’ para saber si se juega viernes 23 o sábado 24.

La confirmación se hace esperar debido a que AFA aún no confirmó el día y horario del juego por Liga Profesional entre Colón y Argentinos, por la fecha 21.

Vale recordar que el ganador del cruce entre Atlético y Colón se medirá en semifinales con el vencedor de 9 de Julio vs Unión de Sunchales, que juegan el próximo domingo 25 de septiembre a las 20 hs en el estadio Germán Soltermam.



SE AGRANDA LA FAMILIA MEDRÁN

Ezequiel Medrán fue papá por segunda vez: ayer, 15 de septiembre nació su hija Ana. El entrenador de Atlético de Rafaela, también padre de Clara, celebró la llegada de su segunda nena y fue felicitado por su club en las redes sociales.

"Ella es Ana, quien hoy llegó al mundo! Felicidades a Ezequiel Medrán, nuestro DT de Primera, y a Gimena, su señora. Bienvenida Ana!! #celestedesdelacuna"

Desde esta redacción, las felicitaciones para Eze, Gime y Clarita, que ya es hermana mayor!