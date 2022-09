Daño ambiental, tratamiento de residuos e incendios en el basural preocupan al Concejo

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En la víspera el Concejo Municipal volvió a sesionar ayer por la mañana y en la oportunidad consideró un amplio temario entre el que sobresalen, indudablemente, los temas ambientales que, en la ciudad han cobrado, en los últimos tiempos gran relevancia.

Seguidamente reproducimos el informe difundido desde el área prensa del cuerpo legislativo.



Emergencia ambiental



El Concejo Municipal en pleno aprobó un proyecto de Minuta de Comunicación presentado por los ediles de Juntos por el Cambio (Carolina Giusti y Santiago Dobler), por medio del cual se solicita al Ejecutivo que informe sobre el estado de cumplimiento de la Ordenanza N° 2869, norma que en 2020 declaró la Emergencia Ambiental y Sanitaria de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.

La iniciativa de pedido de información había sido presentada en la Sesión anterior, previa a los últimos incendios registrados en el predio de depósito de residuos.

Específicamente se solicita conocer qué porcentaje de acciones que exigía la Ordenanza de Emergencia Ambiental se concretaron.







La palabra de Carolina Giusti





“Sinceramente me da vergüenza hablar de planta de tratamiento de residuos urbanos, cuando el tratamiento de la basura en nuestra ciudad hace tiempo no ocupa un lugar preponderante, ni es objeto de políticas públicas concretas y acertadas”.

“Y digo no tan de repente que nos encontramos inmersos en humo tóxico, porque la gestión ambiental en nuestra ciudad es, hace tiempo, una olla a presión que ocupa de manera alternada los titulares y las pantallas de televisión cuando algo pasa y no para informar, concientizar ni dar a conocer el trabajo que se debería hacer allí”.

“Seguramente vamos a tratar en el transcurso de esta Sesión lo referente a las últimas novedades sobre la acción judicial que un grupo de vecinos realizó contra el Municipio y que amerita ser comentada y conocida debidamente. La pericia que hiciera la ingeniera ambiental interviniente en el expediente, cuya sentencia recae el pasado 5 de agosto, es contundente y dictamina claramente que la actual planta de disposición de residuos urbanos no cumple con los requerimientos técnicos especificados en la legislación vigente”.

“Solicito al Estado local no gaste ni un solo peso más en interponer recursos dilatorios en el proceso judicial en curso y disponga todo su tiempo, sabiduría y prudencia en las políticas públicas ambientales y en la readecuación de la planta de tratamiento en nuestra ciudad. Con todo esto me permito afirmar que lo que tenemos es un basural a cielo abierto hecho y derecho”.



Santiago Dobler



Al inicio de la Sesión, el concejal Santiago Dobler, proyectando en el Recinto fotos de los últimos incendios registrados en el predio de residuos, también se refirió a la situación.

“Lo que puede ocurrir cuando no se toman medidas adecuadas referentes a la situación. Es el segundo incendio en menos de 40 días. El primero en el antiguo basural, a la vera de la ruta 280 S, y luego lo ocurrido en la actual planta de residuos. Existen muchas localidades que han controlado y ordenado lo referido a los residuos. Fue logrado a través de campañas, separación de residuos, diferentes propagandas, pero también estableciendo políticas claras sobre el tema, y eso implica recursos y sobre todo personal que entienda en la materia para evitar estas situaciones”.

“Este Concejo ha elaborado diferentes ordenanzas, y no solamente en este último mes con la del Consejo y el Observatorio Ambiental, sino también con ordenanzas que vienen desde el 2020, como la de Emergencia Ambiental y que parece no se cumplieron. Y ahora tenemos las consecuencias, las cuales son evitables y no hay mucho tiempo para actuar. Esto no es solamente un problema que nos va a afectar a nosotros, sino a las generaciones futuras. Hay que actuar”.







Ordenanza de Emergencia Ambiental







La Ordenanza que declara la “Emergencia Ambiental y Sanitaria de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de Sunchales”, fue aprobada en noviembre de 2020 y su texto completo se encuentra disponible en la página web del Concejo Municipal (www.concejosunchales.gob.ar).



Link de acceso directo: https://bit.ly/3LeM0ih





Consorcio Girsu



En la Sesión de este jueves 15 de septiembre, el Cuerpo Legislativo acompañó la propuesta presentada por la concejal Andrea Ochat, por medio de la cual se solicita información al Poder Ejecutivo provincial y al Ejecutivo local, en relación a la nueva planta de tratamiento de residuos que se viene gestionando en el marco del consorcio GIRSU del Área Metropolitana Sunchales.



Puntualmente, el pedido detalla:



-¿Qué compromiso ha asumido el Gobierno provincial respecto al proyecto del Complejo Ambiental del Área Metropolitana Sunchales?



-Respecto del análisis de localizaciones que se mencionó a la prensa, ¿cuál será su ubicación geográfica o cuáles son los terrenos propuestos para albergarlo?



-¿Cuál es resultado de los estudios técnicos que se han efectuado sobre dichos terrenos? Si aún no se hubieren finalizado, ¿cuáles son los motivos de la demora? ¿En qué tiempo se podrán concretar?



-¿Cuáles son los próximos pasos administrativos a seguir para la instalación del Complejo Ambiental y qué plazos están previstos para el inicio de las obras?



Fundamentos







El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, llevó adelante reuniones con referentes del consorcio GIRSU del Área Metropolitana Sunchales, en la primera quincena del mes de septiembre de 2022.

Según se ha dado a conocer a través de un parte de prensa, “se abordaron los lineamientos a seguir en el proyecto de puesta en marcha del Complejo Ambiental para la gestión de residuos y posibles localizaciones para la construcción del mismo”.

Sabemos que ha participado la directora de Economía Circular, Saida Caula, y la ministra de Medio Ambiente, Erika Gonnet, representando al Gobierno provincial. Por parte del Municipio de Sunchales estuvieron presentes el intendente, Gonzalo Toselli, y la subsecretaria de Ambiente y Servicios, Cecilia Gabiani.

Los vecinos de la ciudad de Sunchales y de las demás localidades del área metropolitana necesitamos saber más detalles de los avances. Han pasado tres años desde una audiencia pública a partir de la cual se terminó definiendo dejar fuera de uso el terreno ya adquirido por el Municipio por hallarse una “alternativa superadora”. En ese intervalo se ha sostenido un basural a cielo abierto que ha generado incomodidades y problemas para los vecinos de la región y es una responsabilidad de la autoridad requerida brindar explicaciones de las demoras. El tiempo pasa y crece la gravedad de la crisis ambiental.

“Celebramos las reuniones por supuesto. Venimos de una anterior gestión provincial que brindó los recursos para adquirir la maquinaria, la cinta que hace posible que se separen los residuos y que se acopien de manera diferenciada para no llegar a estos volcamientos en un basural que no da para más. La cinta está comprada, está guardada, podríamos haber avanzado en el corto plazo en esa solución y hoy estamos en esta situación de emergencia. La crisis ambiental es grave, es necesario que los tiempos se acorten y que se actúe ya”, también afirmó la concejal Ochat.





Incendios





Como tercera iniciativa aprobada en la Sesión semanal sobre los incendios registrados en el predio de residuos de la ciudad, el Concejo en pleno acompañó el pedido de los ediles del bloque del Partido Demócrata Progresista (María Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio).

En este caso, se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal remita en un plazo no mayor a cinco días hábiles, información relacionada al juicio caratulado “C.C. y otros c/ Municipalidad de Sunchales s/ Acciones Colectivas" (CUIJ N° 21-24198308), respecto a la planta de disposición final de residuos.







Se detalla en cuanto al pedido de información:



-Fecha en la cual fuera notificada la Municipalidad del fallo.



-Acciones tomadas por el Departamento Ejecutivo Municipal al respecto.



-Copia de cualquier recurso interpuesto por el Municipio.



-Indiquen si se contratará abogado o estudio jurídico para llevar adelante la representación del Municipio.







Fundamentación



Al tomar la palabra, la concejal Bugnon de Porporatto afirmó: “Nosotros como Concejo hemos aprobado la venta del terreno que fue dado de baja por la audiencia pública. Para la compra se licitó dos veces, quedó vacante la licitación y no hemos visto intención de compra directa. Hemos desde nuestro bloque propuesto un llamado a licitación para buscar otro terreno”.

“Nos dicen en cuanto al terreno previsto que ya estaba todo por salir, que en siete u ocho meses estaba y pasó más de un año. Para que la gente sepa hemos tenido reuniones con vecinos lindantes del supuesto terreno, quienes nos plantearon que se trata de una zona inundable. Justamente me interpela uno de los vecinos estos días, me dice que la cava donde se saca tierra está cada vez más grande. No sabemos cómo se va a llevar a cabo esto, estamos muy desinformados”, agregó luego.

Además expresó que “por tomar contacto con un vecino denunciante, sabemos que no es un accionar de cinco vecinos, son muchos que avalan la denuncia. Simplemente que como consejo legal fueron solo ellos los que firmaron, para que sea más ágil el procedimiento”.

Por su parte, el concejal Bertoglio ya se había manifestado al inicio de la Sesión al respecto, específicamente en lo referido a la acción del Municipio frente al reclamo judicial.

“No tenemos información oficial, lo que sabemos es por periodistas o por vecinos. Si es cierto que entre los argumentos del Municipio se solicita desestimar el recurso por la ley de intereses difusos, porque es promovido por cinco vecinos, como bajando el precio a la cosa, es inaudito. Entiendo todo lo referido a los recursos que los abogados tienen, pero es algo ofensivo para la ciudadanía”, expresó el edil del PDP.