Sentidas palabras de "Delpo"

El ex tenista argentino Juan Martín Del Potro se manifestó de forma inmediata sobre el anuncio de retiro de Roger Federer y le dedicó unas sentidas palabras al destacar que el deportista suizo hizo de la disciplina "un deporte único".

"Gracias por enseñarnos con tu ejemplo dentro y fuera de la cancha. Soy un agradecido por haber compartido tu carrera y haber podido jugar tantos partidos juntos", destacó Del Potro en su cuenta de Instagram oficial. Federer fue uno de los primeros jugadores en reconocer el potencial del argentino en el circuito y, de forma inmediata, lo catalogó como una de las figuras del futuro cuando el suizo era rey absoluto del tenis.

El destino quiso que ambos protagonizaran la final del US Open 2009, en la cual Del Potro ganó su único Grand Slam y Federer no solo cortó una racha de cinco títulos consecutivos en Nueva York sino que recuerda aquel encuentro como el que más le "dolió" en su carrera.

Cuando el argentino sufrió la seguidilla de lesiones, las cuales le terminaron complicando su ascendente carrera, Federer siempre se mostró cercano con muestras de afecto y hasta le llegó a recomendar a Roland Biedert, uno de sus médicos en Suiza para poder recuperarse de su fractura en la rótula derecha en 2020 y continuar su carrera en el tenis, algo que finalmente no sucedió.

"Gracias. Gracias por ponernos a prueba a todos, elevar la vara en cada torneo que jugamos, por todo lo que has dado para nuestro deporte y lo cálido que siempre fuiste conmigo y tantas otras cosas", destacó Del Potro en su cálido mensaje. "Estoy triste, es una noticia que no quería escuchar. Pero te deseo una gran vida junto a Mirka y tus niños", finalizó "La Torre de Tandil".