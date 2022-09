Patricia Bullrich se mostró con el mendocino Cornejo

BUENOS AIRES, 16 (NA). - La presidenta del Consejo Nacional del PRO, Patricia Bullrich, visitó ayer Mendoza acompañada por el senador nacional de la UCR y ex gobernador de esa provincia Alfredo Cornejo.

Sobre las polémicas en torno a la posible eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), Bullrich opinó: "Estamos viendo un proceso muy regresivo que es acomodar las reglas de juego que les conviene a los gobiernos locales como San Juan con ley de lemas, pasó en Salta, en muchas provincias están anulando las PASO y circula que van a anular las PASO a nivel nacional. Manzur dijo que no, pero no sé si es un no muy convincente".

En otro orden, la ex ministra de Seguridad fue consultada por los mil días de Gobierno del presidente, Alberto Fernández, y respondió con ironía: "Cada vez que lo escucho al Presidente dice cosas contradictorias. Nosotros no estamos contentos. Queremos una República, queremos un país productivo que haya menos planes sociales y más empleo genuino. No me di cuenta de que alguien gobernó mil días, no parece, no me suena".

"Yo creo que el modelo Mendoza tiene que estar como modelo insignia en un gobierno nacional", dejó como primera definición en clave electoral y en la cual, además, decidió halagar a su compañero de recorrida.

"Nosotros estamos coincidiendo en planes, en ideas, en algo que es muy importante para la Argentina, que es con qué carácter y decisión vamos a hacer los cambios que Argentina necesita, hemos demostrado fuerza para poder cambiar en las gestiones que nos ha tocado y eso es lo que nos lleva a una convergencia política, los cargos los hablaremos más adelante", puntualizó Bullrich.

Y decidió esquivar la discusión: "Yo creo que no es momento de hablar de fórmulas, yo creo que el modelo Mendoza tiene que estar como modelo insignia en un gobierno nacional. Nuestro gobierno tiene que ser un gobierno muy federal. Todas las provincias que logran una cultura del trabajo es lo que nosotros necesitamos".

A su turno, Cornejo ponderó a Bullrich y dijo que "es una persona preparada en la gestión pública que la ha ejercido durante muchos años. Hoy trabajamos espalda contra espalda, nos cuidamos pero no personalmente, sino que cuidamos lo que representa Juntos por el Cambio".

El ex mandatario provincial valoró: "Patricia no anda con eufemismo, dice las cosas como son y eso contribuye a la deliberación pública, contribuye a la democracia, a tener un país mejor, que es lo que demandan los argentinos".

Y culminó: "Hay unidad en Juntos por el Cambio, pero hay una competencia interna por el liderazgo que se resolverá en las PASO. Nosotros estamos trabajando, coincidimos que tenemos que tener plan de gobierno y un plan económico concreto, que después quien gane las PASO lo ejecute para que podamos dar certidumbre a la Argentina".