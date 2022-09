Se fortalece la estrategia de salud digital en nuestra ciudad y la región

En el Club Estudiantes, la Ministra de Salud de la Provincia de Santa Fe, Sonia Martorano, realizó este jueves la entrega de 25 computadoras a distintas localidades. Estuvieron presentes el Senador departamental, Alcides Calvo; el director de Proyectos Estratégicos del Ministerio de Salud, Pablo Ruggeri; la responsable de la Dirección Regional de Salud Rafaela, Eter Senn; el director del Hospital "Doctor Jaime Ferré", Emilio Scarinci; la presidenta del Consejo de Administración del SAMCo, Melina Engler; la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe; el subsecretario de Salud, Diego Lanzotti; el concejal Martín Racca; y demás autoridades y personal de Salud de Rafaela y la región.

En la oportunidad, Martorano destacó que “estamos acercando la salud digital a toda la región”, y señaló que “estos insumos son fundamentales para tener datos en tiempo real y mejorar las políticas públicas. El fortalecimiento del sistema informático, nos va a permitir que cada uno de los trabajadores y trabajadoras de la salud, puedan cargar en tiempo real las acciones realizadas”. “De este modo con un simple clic podemos saber quiénes son hipertensos, diabéticos, quien está vacunado, quien no; es decir, nos permite georeferenciar por zonas y en el mapa la situación de salud. Eso nos garantiza tomar decisiones en base a esos datos precisos”, ejemplificó la ministra.

A continuación, la funcionaria agregó que "traemos computadoras -All In One- de última generación, y las vamos a distribuir en toda la región, tanto en Rafaela como toda la región que tiene relación con la ciudad”, manifestó Martorano. “Hoy, en la era de la informatización, donde la información no solo es poder, sino poder de decisión de políticas sanitarias, esto nos va a permitir que cada uno de los trabajadores de la salud puedan cargar en tiempo real, las acciones realizadas". En este sentido, Martorano destacó que “esta iniciativa la llevamos a cabo en el Gran Rosario, en Santa Fe, y hoy en Rafaela. En las cinco regiones vamos a ir llevando las computadoras porque es un plan que tiene que ver con toda la provincia. Queremos una Santa Fe más Conectada, que la Ley de conectividad siga adelante y poder tener todos los kilómetros que necesitamos de fibra óptica porque eso nos va a permitir acercar la información, no solo en la carga, sino a consultas a distancia. Hoy las imágenes viajan. Este Gobierno, con las directivas de Omar Perotti, está muy comprometido con la conectividad”, detalló la Ministra.



FORTALECER

Por su parte, Eter Senn, dijo: "Hoy es un día especial porque a través de este acto, estamos fortaleciendo los primeros y segundos niveles de atención a través del programa Proteger. Es importante la carga del dato sanitario en el momento oportuno para registrar las acciones de salud y a los efectos de medir metas, ir modificando esas actividades". "En un Estado que posee políticas federales de salud, con un acompañamiento de la Provincia de Santa Fe y del Gobernador Omar Perotti, se están trabajando programas como Sumar, Proteger a los efectos de ir garantizando la accesibilidad y la igualdad en el sistema de salud". "Esto nos va a permitir, a través de Santa Fe Más Conectada, estar con los registros en el momento para desarrollar acciones en cada Centro de Salud. Es un grato momento para un montón de lugares que se encontraban utilizando las propias computadoras para cargar los datos. Esto da igualdad en los efectores de salud, y la verdad que es un acto importantísimo para la salud de la provincia". Además, la coordinadora de salud de la Región Rafaela añadió que “esto es fundamental no solo para la ciudad sino para toda la región. Es para tener el dato sanitario preciso, en el momento oportuno, a los efectos de ir modificando las acciones de Salud”. “En este momento estamos entregando dos computadoras para el departamento Castellanos, 5 para el departamento 9 de Julio y 13 para el departamento San Cristóbal”, cerró Senn.



ACERCAR

Por su parte, el senador Alcides Calvo aseguró que "hablar de conectividad es acercar a una comunidad a los profesionales, darle la inmediatez que corresponde, no estar a la espera de una información que llegaba en horas o días. Hoy la tenemos al instante". "Debemos valorar esta decisión. Es muy importante. Es seguir acompañando y comprometernos con el servicio sanitario para que vaya avanzando. Debemos trabajar para una mejor igualdad para los santafesinos y santafesinas. Si este objetivo no está como Estado, no cumplimos nuestro verdadero rol".



NUEVA UNIDAD MÓVIL

"También queremos anunciar que existirá una unidad móvil para el traslado de pacientes desde Frontera y las localidades aledañas para hacer los servicios de tratamientos", resaltó Calvo. Además, se tomó unos segundos para agradecer al Club Estudiantes: "Quiero agradecer al Club Estudiantes, no solo por cedernos el lugar hoy, sino porque aquí se desarrolló parte de la campaña de vacunación del COVID-19, que fue una de las crisis sanitarias más grandes que atravesó el mundo. Y Rafaela no fue la excepción", finalizó Calvo.