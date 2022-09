Según Cantero, la propuesta es "buena" y "hay que aprobarla"

Los docentes de las escuelas públicas y privadas de Santa Fe comenzaron el miércoles a votar entre cuatro mociones, para definir la postura acerca del 31% de aumento salarial propuesto por el Gobierno provincial, y solo una plantea la aceptación de la oferta. Sin términos medios, la asamblea de delegados de los 19 departamentos de la provincia definieron las cuatro mociones que deben elegir los docentes, una de las cuales propone aceptar y las tres restantes postulan duras medidas que, de imponerse, profundizarían el conflicto.

Los votos de los maestros se volcarán en la asamblea provincial de delegados de la Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE), prevista para este viernes a las 11, tras la cual se dará a conocer la decisión. También, desde el gremio privado de SADOP, decidirán este viernes los pasos a seguir y si el ofrecimiento salarial del gobierno es aceptado o rechazado.

La que propone cerrar la paritaria incluye la declaración de los estados de asamblea permanente y alerta y movilización, además de la intimación al Gobierno para que una posible revisión se realice antes de diciembre.

Luego, una segunda moción rechaza la propuesta y define dos paros por 72 horas, uno con inicio el 20 de septiembre y el otro el 27, acompañado por una serie de acciones para visibilizar la situación de los docentes.

La tercera posibilidad también es de rechazo e inicio de un paro por tiempo indeterminado desde el lunes 19 de septiembre, en tanto la cuarta tampoco acepta la oferta, pide un 40% de incremento y define un paro por tiempo indeterminado con asistencia a los lugares de trabajo.

La oferta, realizada el lunes por el Gobierno y que este miércoles fueron aceptadas por los gremios estatales de ATE y UPCN, es del 31% de aumento que sumado al acuerdo de marzo llega al 77% en el año e incluye el compromiso de no descontar los 11 días de paro que llevó adelante el sector en agosto.

El ofrecimiento consiste en un 20% en septiembre (en el anterior acuerdo era del 8%), más un 7% en octubre, un 7% en noviembre y un 5% en diciembre, en cuya primera semana se realizará una revisión en base al Índice de Precios.

En ese contexto, para la ministra de Educación de Santa Fe, Adriana Cantero, sostuvo que la propuesta es "buena e integral". "Hay que aprobarla, es una buena propuesta integral en el contexto que atraviesa el país y de lo ocurrido en las paritarias del país", afirmó Cantero en comunicación con De 12 a 14. "Es una paritaria que tuvo posibilidades todo el año, el diálogo nos hizo crecer, esto no es una opinión o parecer es una cuestión empíricamente comprobable, la paritaria de marzo se cumplió, en septiembre nos reunimos y mejoramos la propuesta. Nosotros demostramos claramente que el diálogo está", comentó la funcionaria.



¿HABRÁ MÁS PAROS?

En cuanto a la votación en las escuelas del departamento Castellanos, la votación entre aceptar o rechazar la oferta del gobierno estaba bastante pareja hasta este jueves por la noche, más allá de que los trabajadores de la educación habían considerado de "insuficiente" el ofrecimiento del gobierno. Cabe señalar que para no descontar los días 11 días de paro que se realizaron en agosto por parte de los estatales y docentes, el Gobierno propuso recuperar horas y dictar clases hasta el 23 de diciembre. "Si no hay aceptación de las propuestas, no se van a liquidar los aumentos propuestos y por ende se van a comenzar a descontar los días que no fueron trabajados en virtud de las medidas de fuerza", había anunciado el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, tras el encuentro mantenido el lunes con los referentes de los gremios.