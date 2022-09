Local Quilmes y los demás son visitantes

Este viernes se disputará la novena fecha de la Copa Santa Fe de básquetbol con los cinco equipos de la ARB que disputan el torneo siendo parte de la programación, uno de local y cuatro de visitante, en todos los casos desde las 21.30.

En nuestra ciudad se presentará Argentino Quilmes, que en el marco de la Zona C estará recibiendo a Argentino de Firmat con el arbitraje de Reinheimer y Soria. Los cerveceros intentarán obtener su primer triunfo.

Por su parte, el líder Unión de Sunchales jugará por la Zona A en Esperanza ante Alma Juniors (Chaparro y Acosta).

Otro de los que pelea arriba, Atlético de Rafaela en la Zona B, tendrá un duro examen en Reconquista ante el puntero Platense El Porvenir (Morales y Tedesco).

En tanto, los dos equipos de la Zona D enfrentarán a elencos del Departamento San Martín. Peñarol visitará al puntero e invicto del torneo, Gimnasia de Santa Fe (Varela y Sottocorno), mientras que Independiente jugará en San Jorge con el local Atlético (Gasca y Contreras).



TORNEO OFICIAL

El miércoles se completó la 13ª fecha del torneo Oficial de primera división de la Asociación Rafaelina de Básquetbol. En la Fortaleza del Bicho, Unión de Sunchales derrotó a Ben Hur por 98 a 67, aunque la diferencia principal la estableció el Bicho Verde en el último cuarto con un parcial de 36 a 16. De esta manera, Unión sigue de cerca al puntero Libertad, su próximo rival.

La fecha 14 se iniciará el domingo con dos encuentros: a las 20 Quilmes vs. 9 de Julio y 20.30 Atlético vs. Independiente; en tanto que el martes 20 a las 21.30 jugarán Libertad vs. Unión; y el miércoles 21 a las 21.30 Peñarol vs. Ben Hur.



FEMENINO

Ben Hur, el campeón defensor de la Copa Santa Fe de básquet femenino, tendrá su estreno en la edición 2022 este sábado en Tostado ante el local San Lorenzo. El partido, correspondiente a la Zona A, se disputará desde las 21.30.Por el mismo grupo, pero a las 19.30 del mismo día, jugarán Alma Juniors de Esperanza y Libertad de Sunchales.