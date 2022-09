Ben Hur avanzó en el Regional Juvenil

Por los octavos de final del Torneo Regional Juvenil AFA, Ben Hur superó el miércoles en la cancha auxiliar Nº 3 a General Paz Juniors de Córdoba y avanzó a la siguiente instancia. En cuartos de final, la BH visitará a Las Palmas de Córdoba.

Los tres encuentros finalizaron igualados y la definición se trasladó en los penales. En esa instancia, para lograr la clasificación, la BH se impuso en Sub 15 y Sub 17.

Estos fueron los resultados: octavos de Final: Sub 13: Ben Hur 1 vs Juniors 1. Gol: Bautista Esborraz. Ganó Juniors en los penales 7-8.

Sub 15: Ben Hur 1 vs Juniors 1. Gol: Bruno Liebenbuk. Ganó BH en los penales 10-9.

Sub 17: Ben Hur 2 vs Juniors 2. Goles: Facundo Góngora -2-. Ganó BH en los penales 4-2.

Los cruces de cuartos de final serán: Belgrano de Córdoba vs Sportivo Belgrano de San Francisco; Las Palmas de Córdoba vs Sportivo Ben Hur; Unión de Sunchales vs 9 de Julio de Morteros y Racing de Córdoba vs Alumni de Villa María.