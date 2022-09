Por el TRL, este sábado se juega más temprano

El Círculo Rafaelino de Rugby estará enfrentando este sábado, como local, a Paraná Rowing de Entre Ríos en uno de los partidos correspondientes a la tercera fecha de la Reclasificación A del TRL. Como dato saliente, será una fecha donde nuevamente se adelantarán los horarios debido a la presentación de Los Pumas, el mismo sábado ante los Springboks. Así, el partido de primera división comenzará a las 14.30, mientras que las reservas lo harán a las 12.45 y en pre-reserva desde las 11. El árbitro del partido principal será Fabián Prats.

Este partido es muy importante para el equipo rafaelino, ya que Rowing es el líder con 10 puntos, y CRAR marcha cuarto con 6.



FORMACION CONFIRMADA DE LOS PUMAS

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, presentará siete modificaciones en la formación que se medirá este sábado frente a Sudáfrica, actual campeón del mundo, en un encuentro de la quinta y penúltima fecha del torneo Rugby Championship. El partido se desarrollará desde las 16.10 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini de Independiente, que reemplazará al José Amalfitani de Vélez Sarsfield, cuyo campo de juego no está en buenas condiciones.

El entrenador australiano de Los Pumas, Michael Cheika dispuso tres modificaciones entre los tres cuartos: Gonzalo Bertranou, Lucio Cinti y Jerónimo de la Fuente por Santiago Cordero, Matías Moroni y Tomás Cubelli.

Y entre los forwards serán cuatro: Juan González, Matías Alemanno, Nahuel Tetaz Chaparro y Eduardo Bello en lugar de Santiago Grondona, Guido Petti, Joel Sclavi y Thomás Gallo.

Los Pumas formarán entonces con Juan Cruz Mallia; Lucio Cinti, Matías Orlando, Jerónimo de la Fuente y Emiliano Boffelli; Santiago Carreras y Gonzalo Bertranou; Pablo Matera, Marcos Kremer y Juan González; Tomás Lavanini y Matías Alemanno; Eduardo Bello, Julián Montoya (capitán) y Nahuel Tetaz Chaparro. Los relevos serán Agustín Creevy, Thomas Gallo, Joel Sclavi, Guido Petti, Rodrigo Bruni, Tomás Cubelli, Benjamín Urdapilleta y Matías Moroni.



GANARON LOS ALL BLACKS

El seleccionado de Nueva Zelanda venció ayer como visitante a Australia por 39 a 37 (PT 10-10) con un try en tiempo adicional del fullback Jordi Barrett, en un partido por la quinta fecha del Rugby Championship 2022 celebrado en la ciudad de Melbourne.

Los 39 puntos de Nueva Zelanda se concretaron con tries de Samisoni Taukei'aho (dos), Richie Mo'unga, Wills Jordan y J. Barrett, con cuatro conversiones y dos penales de Mo'unga. Por su parte los 37 tantos de Australia se sumaron con tries de Andrew Kellaway (dos), Robert Valenti y Pete Samu, con cuatro conversiones y dos penales de Foley y un penal de Nic White.