Un nuevo detenido por el atentado contra Cristina

Nicolás Gabriel Carrizo, el sindicado líder de "la banda de los copitos" fue detenido ayer por pedido de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, en el marco de la causa que investiga por el fallido atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

De esta manera, Carrizo es el cuarto detenido por el intento de magnicidio contra la ex presidenta, tras ser apresados Fernando André Sabag Montiel, su novia Brenda Uliarte y Agustina Mariel Díaz, una amiga de ella. La magistrada tomó la decisión a partir de nuevas pruebas encontradas y aportadas a la investigación, que se relacionan con hallazgos en el peritaje del teléfono celular de Carrizo.

El nuevo apresado fue traslado a los tribunales de Comodoro Py 2002, a disposición de la jueza. El pasado 5 de septiembre había declarado como testigo, después de la detención de Uliarte, pero se le incautó el teléfono celular para ser periciado.

El 2 de septiembre, el día posterior al ataque, encabezó junto a la novia de Sabag Montiel y el resto de su grupo un móvil en el canal Telefé para decir que no tenían nada que ver con el intento de asesinato. También estaban Miguel Ángel Castro Riglos, Sergio Orozco, Leonardo Volpintesta y Lucas Acevedo.

Carrizo se había presentado en su declaración testimonial como jefe del grupo porque era el dueño de la garrafa que alimentaba la máquina de hacer copos de azúcar. Este miércoles le avisaron desde el juzgado que podía pasar a buscarlo y cuando lo hizo por el tercer piso de tribunales le dijeron "queda detenido".

Fuentes oficiales revelaron a NA que en el peritaje del aparato aparecieron elementos concretos que lo vinculan con el intento de homicidio de Cristina Kirchner. Justamente Carrizo fue el que puso en su estado de WhatsApp, un rato después del ataque a la Vicepresidenta: "¡Seguro el próximo sos vos, Alberto! ¡Tené cuidado!". "El Gobierno es vulnerable, y espero que les quede claro... Nosotros somos los que mantenemos estos parásitos ahí arriba, van a juzgar a una persona que le estaría haciendo un gran favor a toda la Nación Argentina", añadió en el mensaje.

Carrizo fue trasladado desde Comodoro Py hasta un lugar de detención y si no llega a designar un abogado particular, podría ser representado por la defensa oficial, de cara a su indagatoria, que será dentro de las próximas 48 horas.

En ese caso, el primero de los convocados será Juan Martín Hermida, que ya representa a Sabag Montiel.



REVELADORES MENSAJES DE BRENDA ULIARTE

El teléfono de Brenda Uliarte reveló una conversación con la tercera detenida, Agustina Díaz, en la que reconoció que fue ella quien impulsó el ataque contra la vicepresidenta, Cristina Kirchner. Se trata del primer intento de homicidio, el que –según determinó la jueza María Eugenia Capuchetti- se frustró por razones ajenas a la voluntad de Uliarte.

El 27 de agosto, día en que se produjeron disturbios frente al departamento de Cristina Kirchner, Uliarte le escribió a Agustina Díaz: "Mandé un tipo para que la mate a Cristi (sic)".

"Me re pudrí que hablen y no hagan nada. Yo sí voy a hacer", agregó Brenda en otro pasaje de la conversación.

Pero simultáneamente se lamentó porque "la hija de puta (en alusión a la vicepresidenta) se metió adentro antes del tiro".

Fue la noche en que Cristina Kirchner habló desde una tarima improvisada después de una jornada de extrema tensión y pidió a los manifestantes que se fueran a descansar.

Ese primer intento de homicidio quedó corroborado con los mensajes que intercambió con Fernando Sabag Montiel, quien le dijo después de que la vicepresidenta ingresara a su domicilio tras el discurso de medianoche: "ya fue, no traigas nada".

El siguiente es el detalle completo del chat:



4 de julio

Brenda Uliarte: "Yo estoy organizando para ir a hacer bardo a la casa rosada con bombas molotov y todo".

Amor de mi vida: "Sería mejor no?".



BU: "Voy con el fierro y le pegó un tiro a Cristina".

ADMV: "Otra vez?".



BU: "Me dan los ovarios para hacerlo".

ADMV: "Por eso te amo".



BU: "Pero a mí si me dan los ovarios el tema es como porque la vieja tiene seguridad".

ADMV: "Y si".



BU: "No es joda boluda Estoy armando un grupo para ir con antorchas, bombas, fierro todo. Voy a ser la libertadora de Argentina. Estuve practicando tiro, se usar un fierro".

ADMV: "Te amo".



27 de agosto

BU: "Hoy me convierto en San Martín, voy a mandar a matar a Cristina...Me re pudrí que hablen y no hagan nada. Yo si voy a hacer. Se me metió el espíritu de San Martín en el cuerpo... Que hija de puta se metió adentro antes de que le meta el tiro".

ADMV: "¿Qué pasó? ¿De qué me perdí?".



BU: "Mandé a matar a la vice Cristina. No salió porque se metió para adentro. Una bronca te juro la tenía ahí. Los liberales ya me tienen re podrida yendo a hacerse los revolucionarios con antorchas en Plaza de Mayo basta de hablar hay que actuar. Mandé un tipo para que la mate a Cristi".

ADMV: "Bank. Buena idea igual. ¿Cuánto te cobró?".



BU: "No me cobró lo hizo porque también está re caliente con lo que está pasando. Te juro que a esa la voy a bajar. Me tiene re podrida que ande robando y quedé impune.".

ADMV: "Te das cuenta del quilombo en el que te vas a meter, ¿no? Te van a buscar por todos lados si se enteran de que sos cómplice de la muerte de la Vicepresidenta".



BU: "Por eso mandé a alguien".

ADMV: "Aunque si, pero quien no va a querer meterle un tiro a esa vieja chorra".



BU: "Si llega a pasar me voy a otro país y hasta cambio de identidad. La tengo re pensada".

ADMV: "¿Sabes cuanta guita necesitas para eso? No es mando a matar y me mudo del país. Te van a buscar de todas formas y la guita que necesites para todos los trámites".

.

BU: "Tengo algo de money, conocidos. Me voy pero antes quiero hacer algo por el país".

Mensajes después del fallido ataque.



2 de septiembre

ADMV: "Che, pero que onda que falló el tiro? No practicó antes o le falló la adrenalina del momento? Vos dónde estás?" "No sería conveniente que vayas a tu casa?".

BU: "En lo de una amiga. No boluda anda a saber si me allanan".

ADMV: "Ya le allanaron la casa. Lpm. El tema es que le van a peritar el celular. Y si hay alguna evidencia de que vos sabías lo que él iba a hacer. Y te contentaste".

BU: Mensaje borrado.

ADMV: "Ya también como que caes vos".

BU: Mensaje borrado.

ADMV: "Exacto. Safaban (sic) de todo. Pero el tema seria que el flete no te delate. Ni los demás que te hayan visto llevarte las cosas".

BU: "Lo hacía y quedaba como un n.n.".

ADMV: "Yo tengo un cagaso de que te agarren y te periten el celu".

BU: Mensaje borrado.

ADMV: "Tenés que deshacerte del celular. Y cambiar el número.

Borrar tu cuenta, todo".



