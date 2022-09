Burlas e ironías por cálculo equivocado del Presidente

El presidente Alberto Fernández realizó un cálculo con un resultado equivocado sobre la inflación de los Estados Unidos y eso generó una ola de críticas y burlas de parte de dirigentes de la oposición. "En Estados Unidos pasó de 1 a 10%, ese país tuvo una inflación de 900%", afirmó el jefe de Estado durante la entrevista que brindó al canal español Telecinco y que se emitió este lunes.

Una de las que salió al cruce del jefe de Estados fue la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, con un mensaje irónico en su cuenta de Twitter en la que mostró el video con la frase de Fernández.

"En la Ciudad todos los estudiantes del último año de la secundaria participan de un curso obligatorio de Educación Financiera. La escuela tiene que formar ciudadanos preparados para cumplir con las responsabilidades de cualquier puesto laboral", resaltó Acuña.

El diputado nacional de La Libertad Avanza José Luis Espert, por su parte, tildó al Presidente de "bestia".

"En EEUU la inflación interanual en diciembre 2020 fue de 1.3% y en junio pasado tocó un máximo de 9,0%. Luego, 9.0/1.3=6.9, casi 7. O sea que la inflación se multiplicó por 7, fue 600% más alta.

Pero para el bestia de ⁦⁦@alferdez 600% es 900% y ese 900% es LA Inflación", resaltó el legislador por Buenos Aires en su cuenta de Twitter.



"NO VAMOS A CEDER"

Fernández afirmó ayer que el Gobierno nacional "no va ceder en la lucha" contra la inflación y repasó los desafíos y los logros alcanzados durante los primeros 1.000 días de su gestión al frente del Gobierno nacional, a los que calificó de "traumáticos" por la pandemia de coronavirus.

"Tenemos que darle una pelea clara a la inflación, que nos cuesta mucho combatir porque gran parte es derivada del contexto mundial. Pero tenemos que dar la pelea para que los salarios de los que trabajan alcancen. No vamos a ceder en esa lucha", dijo Fernández al encabezar este mediodía el acto de entrega de viviendas y de inauguración de obras públicas en la provincia de Santiago del Estero.



OPINIONES

"La estrategia del gobierno contra la inflación no consistía en vencerla, sino en acostumbrarnos...", planteó el asesor contable y financiero, Mariano Echegaray Ferrer en su cuenta de Twitter. "En 33 meses de gobierno @alferdez tiene una inflación promedio mensual del 3,7% con un acumulado del 233% desde que llegó al gobierno", escribió el economista Roberto Cachanosky. Además puntualizó que el promedio mensual de Mauricio Macri en su gestión fue de 2,9% y el de Cristina Kirchner de 1,6% en su primer mandato y de 2,2% en su segunda presidencia.

"Y que no vengan con el verso de la guerra y la pandemia porque nuestros vecinos también las vivieron y no tienen nuestras tasas de inflación", insistió Cachanosky en su visión crítica, acompañando el posteo con un gráfico en el que se observa el IPC de Argentina correspondiente a agosto, que llegó al 7%. En el mismo mes, la inflación en Chile fue 1,2%, en Uruguay 0,8%, en Paraguay 0,4% y en Brasil fue negativa (-0,3%). (NA)