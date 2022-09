Referentes de distintos espacios de la oposición salieron ayer duro al cruce del Gobierno por el índice de inflación del mes de agosto, que se ubicó en el 7%, y coincidieron en que con esos números "no hay futuro". El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; los diputados Diego Santilli, Mario Negri, José Luis Espert, Martín Tetaz y María Eugenia Vidal; el senador Alfredo Cornejo; y la titular del PRO, Patricia Bullrich; entre otros, se expresaron sobre el dato que difundió ese miércoles el Indec.

"Cuando las prioridades están al revés, estos son los resultados. Hace demasiado tiempo que la política se ocupa de quién grita más fuerte en lugar de pensar cómo resolver los problemas. Hay solución. Hay que ponerse a trabajar", afirmó Rodríguez Larreta.

En su cuenta de la red social Twitter, Bullrich sostuvo que "no hay plan, no hay cambios: hay inflación".

"Así, no hay futuro. Solo pobreza y angustia. Pero para el Gobierno el problema es la Justicia, la oposición y la prensa.

Juntos por el Cambio es la mejor opción para los argentinos ante tanta decadencia", se quejó la ex ministra de Seguridad.

A su turno, Santilli compartió un mensaje del presidente Alberto Fernández en el que reconoce la dificultad de frenar las subas de precios y señaló: "7% de inflación en agosto, 78% interanual ¿Y esto es todo lo que tienen para decir?".

El radical Negri afirmó que el Frente de Todos "convirtió al país en una fábrica de pobreza", en tanto que Vidal sostuvo que el número de agosto muestra "otro mes sin un plan".

El senador Cornejo enfatizó: "Este gobierno es un fracaso. No trajo soluciones y agravó todos los problemas. Es hora de decirlo claro: la economía necesita reformas en serio. Un duro cambio de rumbo para mejorar".

"Grave: los precios corren en Argentina al 125% de velocidad anualizada en agosto, con prendas de vestir y calzado, que no tienen nada que ver con la guerra, volando al 210% anualizado. Es la inflación más alta desde 1990 y el gobierno todavía no anunció medidas para bajarla", subrayó Tetaz.

Por su parte, Espert indicó: "La tasa de inflación va rumbo al 100% anual, la más alta de la hiperinflación en 2022 y probablemente en 2023. No hay nada que le gane a una tasa de inflación de tres dígitos anuales y no veo un plan concreto para reducirla en el 2024". (NA)