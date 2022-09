¿Por qué hoy se iluminarán de naranja varios monumentos?

El edificio de la Municipalidad de Rafaela se mostrará hoy iluminado de color naranja como parte de la campaña del Día Mundial de Concientización sobre el Linfoma, que es organizada por la Asociación Civil Linfomas, Mielodisplasias y Mielofibrosis de Argentina (ACLA). Varias provincias, ciudades y pueblos como Mercedes (Corrientes), Baradero y San Manuel (Buenos Aires), Ciudad de Córdoba, Río Grande (Tierra del Fuego), Gualeguaychú y Gualeguay (Entre Ríos), Mendoza, CABA, entre otras, se unen a esta iniciativa iluminando de color naranja sus monumentos más importantes.

La actividad central será un encuentro que se realizará el mismo 15 de septiembre a las 15:00 horas en el auditorio del Hospital Universitario Austral, donde se le entregará una estatuilla al Dr. Gustavo Kusminsky en reconocimiento a su compromiso con la asociación y los pacientes. Los oradores del mismo serán el Dr. Kusminsky, Haydee González (Presidente de ACLA) y Mario Cingolani (ex paciente). El evento finalizará con una performance musical de la cantante Yanina Bulgheroni (ex paciente).

Durante la jornada, varios hospitales de todo el país se sumarán al Día Mundial de la Concientización sobre el Linfoma haciendo colectas de sangre y difusión de información sobre la detección temprana de la enfermedad, uno de los centros de salud que estará realizando esta actividad es el Hospital Italiano de La Plata.

En tanto, la Subsecretaría de Salud del Municipio rafaelino informó que hoy a partir de las 10:15, en el Punto Sano de la Plaza 25 de Mayo, se llevará a cabo una actividad de difusión y visibilización en el marco del Día Mundial de Concientización del Linfoma.



¿QUÉ ES EL LINFOMA?

Un linfoma es un tumor en el sistema linfático. Éste es una amplia red (parte del sistema inmunológico) de vasos o tubos finos que conectan ciertos órganos llamados ganglios linfáticos, los cuales se distribuyen en grupos por todo el cuerpo: axilas, ingle, cuello, tórax y abdomen. Este tumor, es decir, un crecimiento anormal de células, afecta la producción de linfocitos: un tipo de glóbulos blancos de la sangre de gran importancia en el control de las infecciones y agresiones externas. Los linfomas se dividen en dos grandes grupos: Linfoma de Hodgkin (también conocido como “enfermedad de Hodgkin”) y Linfoma No Hodgkin (LNH).



¿CUÁLES SON LAS CAUSAS?

Aún se desconocen las causas primarias que llevan al desarrollo de los linfomas. Algunas investigaciones relacionan su aparición con factores ambientales y con ciertos productos tóxicos. Sin embargo, no se ha demostrado una relación directa con ninguno de ellos. Se sabe que las personas con un déficit en la inmunidad, tanto congénito como adquirido (HIV-SIDA, pacientes receptores de un trasplante de órganos o que están siendo tratados con drogas inmunosupresoras), presentan un mayor riesgo de desarrollarlos, lo cual se ha vinculado con un fallo en los sistemas de vigilancia del propio organismo.



¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS MÁS COMUNES?

· Crecimiento, generalmente indoloro, de uno o varios ganglios linfáticos.

· Cansancio.

· Aumento de la temperatura (en general durante la noche) hasta no más de 38 grados.

· Pérdida de peso.

· Sudores nocturnos.

· Picazón persistente en todo el cuerpo.

· Tos y falta de aire.



¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO?

La elección del tratamiento depende de varios factores, entre ellos el subtipo de linfoma, la extensión de la enfermedad y la edad del paciente. Para su tratamiento se utilizan por sí solas o combinadas diversas estrategias tales como la quimioterapia, la radioterapia y los anticuerpos monoclonales. En determinados subtipos de linfomas, y bajo circunstancias muy precisas, algunos pacientes pueden ser tratados con trasplante de médula ósea. En casos seleccionados, a pesar de la naturaleza tumoral de la enfermedad, puede estar indicada la observación estrecha con abstención terapéutica.

Algunos datos numéricos que brinda la Asociación Civil Linfomas, Mielodisplasias y Mielofibrosis Argentina (ACLA) para tener en cuenta sobre esta enfermedad son:

· Cada 90 segundos se diagnostica a una persona con LNH en el mundo.

· Anualmente hay 735.000 casos nuevos entre ambos tipos.

· Esta enfermedad produce 200.000 muertes al año.

· Existen aproximadamente 60 subtipos de LNH.

· En conjunto, los linfomas afectan a 20 de cada 100.000 argentinos. La mayor parte de ellas tienen altas probabilidades de curación si son diagnosticadas y tratadas a tiempo.

· El 58 % de los pacientes tardaron 6 meses en concurrir al médico después del primer síntoma

· El 20% había sospechado de la enfermedad antes del diagnóstico

· El 73 % desconocía la existencia de la misma.

· El éxito en la cura de linfoma de Hodgkin es de un 90% si se detecta en forma temprana.



Por ello, las campañas como el Día Mundial del Linfoma o la labor de organizaciones como la Asociación Civil Linfomas, Mielodisplasias y Mielofibrosis Argentina (ACLA), resultan muy importantes, ya que dan a conocer sobre estas patologías y (fundamentalmente) sobre los síntomas, que son la clave para su diagnóstico temprano y el éxito de los tratamientos, así también, ofrecen a los pacientes acompañamiento y defensa de sus derechos.