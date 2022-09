Reconocimiento a las trayectorias de "Toti" Borda Bossana y Omar Corrado

Con un recinto colmado, se llevó adelante, en la tarde de ayer, la sesión extraordinaria convocada para otorgar calidad de "Rafaelina distinguida" a Borda Bossana, por su fecunda labor en la danza, en una propuesta que partió de la bancada oficialista (Frente Juntos y Frente de Todos) y se destacó a Omar Corrado, de prolífica carrera en el mundo de la música, iniciativa impulsada por el bloque Juntos por el Cambio.

Los Justicialista fundamentaron su iniciativa señalando que “Mary Clara, más conocida como Toti Borda Bossana nació en Rafaela, el 12 de agosto de 1936”

“Su camino escolar lo realizó en la escuela Nacional de Rafaela, y una vez finalizada esa etapa decidió estudiar en el Instituto Nacional de Educación Física de Buenos Aires, el único que existía en el país. Toti fue partícipe del armado del profesorado de la ciudad de Santa Fe”.

Más tarde se interesó por la danza moderna y jazz, y un profesor de Suecia fuequien la hizo adentrarse en este mundo. Su mentora en el mundo de la danza fue Noemi Coelho y Roberto Olguín, dos bailarines del Colón. Ella logró despertar el arte y la danza en varias jóvenes de nuestra ciudad ya que daba clases gratuitas y fuera de horario a aquellas que estaban interesadas”.

“Trabajó en la escuela nacional, normal y comercio, cubriendo horas en educación física”.

“Considera a la danza como complemento de la educación, es así que pertenece a la agrupación de danza con alumnas de la Escuela de Comercio, agrupación que sigue existiendo, se llama Rafaela Modern Jazz. Luego de 36 años de docencia, continuó con la actividad desde afuera”.

“La obra más grande que llevó a cabo fue: "Rafaela mi ciudad", con motivo del centenario de la misma. Participaron 150 personas y se hicieron 17 funciones a sala llena”.

“Otra función importante que desarrolló dentro de la comunidad es haber sido presidenta del teatro Lasserre en cuatro períodos”.

“Por 25 años presentó Danza Abierta: una semana donde participaban·todas las academias de baile que residían en Rafaela y zona”.

Por su parte, los Concejales de Juntos por el Cambio, iniciaron el repaso de los pergaminos de Ornar Corrado recordando que “nació en Rafaela, el 31 de julio de 1954” y “se graduó en el Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe, Argentina) en 1975”.

“Becado por el Gobierno de Francia realizó estudios en ese país, obteniendo en 1985 el grado de Doctor en Historia de la Música y Musicología en la Universidad de París IV-Sorbona”.

En su extensa carrera, participó de seminarios de guitarra, actividades académicas y de investigación en distintos países americano y europeos

“En Rafaela, su ciudad natal, participó de numerosas actividades musicales entre 1968 ·y 2000. Se desempeñó como Director de la Banda Municipal de Música; fue director fundador de la Escuela Municipal de Música, donde creó y dirigió su Conjunto de Cámara. Fue docente en el Liceo Municipal Miguel Flores, en el Taller Musical y el de Integración Cultural. Fue docente de Educación Musical en la Escuela N º 481 Bartolomé Mitre. Desarrolló una prolongada labor como profesor particular de materias musicales. Integró los conjuntos vocales de proyección folclórica "Arpegio Azul”.

“Como musicólogo, ha realizado una intensa actividad docente de grado, posgrado y en cursos de especialización en Universidades y Escuelas Superiores de Música y Centros Avanzados de distintas ciudades argentinas”

A su vez, “ha dictado cursos y conferencias como profesor invitado en una decena de países” y “fue expositor en numerosos congresos realizados en Argentina, y varios países de distintos continentes”

Sus trabajos musicológicos fueron publicados en revistas especializadas de Argentina, Chile, España, Francia, México, Canadá, Cuba y Estados Unidos”

“Se desempeñó como Profesor Titular Ordinario en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, docente en las Universidades nacionales de Rosario y del Litoral”.

“Su campo de estudio más frecuente es la música de los siglos XX y XXI, especialmente en América Latina y Argentina.

“Paralelamente a su actividad musicológica, actuó hasta 1985 como concertista de guitarra. Fue director de coros y conjuntos de cámara entre 1987 y 2000”.

En el final, se menciona que obtuvo el Premio de Musicología 2008 otorgado por Casa de las Américas (Cuba), y el Premio Konex en dos oportunidades (2009 y 2019). Es Miembro de Número de la Academia Nacional de Bellas Artes”.

SABIDURÍA Y

HUMILDAD

Quien primero recibió la distinción fue Corrado y el Concejal Miguel Destéfanis, mentor del proyecto destacó que es “el un reconocimiento a un rafaelino que nos hizo y nos esta haciendo quedar muy bien en el mundo”

Tras repasar los argumentos de la distinción resaltó: “lo conocí hace más de 20 años; siempre lo veía caminando y sonriente, pero lo conocía por fuera, no por dentro. Fue por un amigo en común, Vicente Domina, que me propuso este reconocimiento. Nos juntamos los tres y él aceptó”.

“Todo el currículum -añadió el radical- queda chico porque por dentro es un hombre de mucha sabiduría y humildad”.

“El mundo le ha hecho muchos reconocimientos, pero este Concejo estaba en deuda y es lo que hoy hacemos”, concluyó

Tras el agradecimiento de rigor, Corrado comenzó señalando lo que significó Rafaela en su formación, adolescencia y juventud y las instituciones entre las que mencionó “a la Escuela Normal, las biblioteca de la Escuela Sarmiento (se le entrecortaba la voz) …, la Agustín Álvarez y las posibilidades que nos dieron esas pequeños bibliotecas como la librería El Saber, de Vicente Dómina. También destacó los debates del Cine Club

Y siguió repasando: “en las artes plásticas las galerías Arhus, de Juan Carlos D’Ambrossio, y los cursos de historia del arte y las clases que daba Maritelma Valsagna, que me descubrió todo un mundo que desconocía”, si Amigos de la música que me permitió conocer a grandes intérpretes nacionales e internacionales y la figura de Antonio Berta que tenía una discoteca fabulosa

“En el campo de la música agradeció a: sus profesores: Rofolfo Vegetti, Sebastián Rainone y la figura fundamental que significó en su vida Remo Pignoni que me acompañó toda mi vida. También a los conjuntos que integró y en particular a su hermana, presente en la sala, y su madre, ausente por problemas de salud”

Corrado concluyó en que “nadie se construye solo sino que lo hacemos en sociedad para que nos desarrollemos y trate de responder a ello de la mejor manera, con la mayor entrega y todo lo que pude dar”

UNA MUJER

EMPODERADA

“Cómo explicar lo que muchas mujeres de esta ciudad sentimos por vos”, dijo la autora del proyecto, Concejala Brenda Vima (PJ) mirando a Borda Bossana.

“Es muy difícil -siguió- y solo puedo contar lo que particularmente que me pasa. Siento que esta mujer nacida y criada en nuestra ciudad, criada entre violines, ha hecho algo que para mí es maravilloso”.

Y contó: “cuando era más chica fui varias veces donde dabas danza jazz y te veía arriba, bailando, convocando y motivando a tantas chicas y en ese momento no existía la palabra empoderada, pero vos lo eras. Te veía con tus amigas, una mujer hecha y derecha y emocionabas”

“Por ello como se nos complicaba mucho poder expresar todo tu recorrido, todas las instituciones que abrazaste quisimos hacerte un regalo …. de parte de aquellas personas a las que le cambiaste la vida porque has hecho un montón, sobre todo por las mujeres”

Enseguida comenzó la proyección que recorrió desde algunas de sus alumnas, familiares y amigas que la tocaron en sus fibras más íntimas.

Más tarde, “Toti” con emoción agradeció al Concejo y a la autora del reconocimiento.

“Soy hija de inmigrantes, mi mamá del norte de Italia y mi padre del sur. Mi mamá llegó a estos pagos, mi papá a Tres Arroyos. Mi mamá familia de comerciantes, mi papá familia de músicos y me crié dentro de un conservatorio de violines”, arrancó narrando la homenajeada.

“Después -prosiguió- como no me gustaba mucho estudiar partitura y tocaba de oído agarré otro camino porque comprendí que hay otras personas mejores”, dijo socarronamente mirando a Corrado.

“Más tarde fui a Buenos Aires y gané una beca para educación física que éramos dos o tres por cada provincia y en Instituto no querían que nos quedemos en Buenos Aires, querían que vengamos a nuestra provincia a expandir lo que habíamos aprendido, y vine a Rafaela colaborar con la ciudad, por eso nunca quise cargo directivo y me dediqué solamente a eso. Y así expandí todo lo que aprendí y me quedé porque no viviría en ningún otro lugar que no sea esta hermosa ciudad”. “Lo mejor que tengo para decir es que jamás tuve un problema, a pesar de lo que dicen (risas, porque en el video algunos protagonistas recordaron con humor su fuerte carácter) con ningún alumno, nunca tuve una amonestación, tuve la gran suerte de no tener un accidente con los alumnos que los cargaba en una camioneta.

En el final pidió, “por esa juventud maravillosa que tiene Rafaela, por favor contribuyan todos para que siga siendo así”.